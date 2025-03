Tamberi annuncia il fiocco rosa in casa: “Mi farete impazzire”

Il campione del salto in alto Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno comunicato di essere in attesa di una bambina.

Diventeranno presto genitori e dopo l’annuncio delle scorse settimane, ecco che Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno dato qualche dettaglio in più del loro futuro da mamma e papà. Sui social, il campione dell’atletica ha ironizzato su cosa lo aspetti tra pochi mesi quando dovrà occuparsi della moglie ma anche della piccola. La coppia, infatti, ha comunicato di aspettare una bambina.

Tamberi e la Bontempi presto genitori

Qualche settimana fa, Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi avevano annunciato ai loro seguaci social e a tutti coloro che da sempre li supportano la bellissima notizia della gravidanza. La coppia, infatti, aveva comunicato di essere in attesa del primo figlio. Un qualcosa che cambierà radicalmente le loro vite.

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi – www.donnaglamour.it

I due avevano pubblicato un dolce filmato con annessa spiegazione: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, aveva detto Gimbo a parole accompagnando il video davvero molto delicato nel quale lui baciava il ventre della Bontempi.

Fiocco rosa: l’annuncio

Adesso, la coppia ha dato ulteriori novità comunicando che in famiglia arriverà una bambina. Sarà, quindi, fiocco rosa in casa Tamberi-Bontempi con l’atleta che ha subito fatto ironia relativamente al futuro impegno da padre e marito: “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa”. E ancora: “Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!“, ha aggiunto in un post Instagram.

Allo stesso tempo, anche la futura mamma ha voluto dire la sua: “Il nostro sogno diventa realtà”, ha commentato Chiara. “So già che impazziremo e questo ragazzo qua perderà completamente la testa”. Insomma, siamo sicuri che in casa se ne vedranno delle belle e che non mancheranno le occasioni per raccontare aneddoti e simpatici retroscena in famiglia.