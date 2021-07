Andiamo alla scoperta di Chiara Bontempi: ecco chi è veramente la fidanzata di Gianmarco Tamberi, l’atleta azzurro.

“Prima le Olimpiadi e poi il matrimonio” ecco i piani per il suo futuro svelati da Gianmarco Tamberi il saltatore olimpico che prima di partire per la sua avventura sportiva a Tokio nel 2021 ha chiesto la mano della sua fidanzata, Chiara Bontempi. Proprio su quest’ultima oggi proviamo a svelarvi qualcosa di più: dalle origini alla vita privata fino a inedite curiosità: ecco chi è veramente Chiara Bontempi.

Chi è Chiara Bontempi

Sulla biografia di Chiara Bontempi al momento non si hanno informazioni precise. Non è infatti nota la sua data di nascita nè il suo segno zodiacale ma sappiamo solamente che è originaria della città di Ancona e che è nata nel 1995. Anche sul percorso di studi di Chiara facciamo fatica ad avere maggiori informazioni ma quello che forse in molti non sanno, è che anche lei, come la sua metà, in passato ha gareggiato nel salto in alto ottenendo risultati nei 60 piani e nel salto in alto.

Chiara Bontempi, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata della bella Chiara, sappiamo che dal 2009 è sentimentalmente legata al saltatore olimpico italiano, Gianmarco Tamberi . I due sono molto affiatati e spesso appaiono sul profilo Instagram di lei, sembra che si siano conosciuti proprio sulle piste di atletica ma non si hanno maggiori dettagli in merito.

La loro storia d’amore nel 2021 è stata anche protagonista sulle pagine della cronaca rosa. Il saltatore azzurro prima di volare alle Olimpiadi di Tokio, ha chiesto a Chiara Bontempi di sposarlo con tanto di rose rosse e cena romantica.

Chi è Gianmarco Tamberi, il fidanzato di Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi è nato a Civitanova Marche (in provincia di Macerata) il 1 giugno del 1992 ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Si è dedicato fin da giovanissimo all’atletica e seguendo proprio le orme di suo padre: Marco Tamberi uno dei migliori specialisti azzurri nel salto in alto.

Chiara Bontempi, 2 curiosità

– Fra le sue passioni ci sono la moda e i viaggi.

– Ama gli animali e possiede un cane.