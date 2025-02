Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano il primo figlio: il video dell’annuncio

Una bellissima notizia per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi che aspettano il primo figlio: il video dell’annuncio.

Lo abbiamo visto protagonista anche al Festival di Sanremo 2025 con tanto di annuncio sulla sua carriera. Adesso, Gianmarco Tamberi, insieme alla moglie Chiara Bontempi, ha dato un altro tipo di informazione relativa al suo futuro. Quale? Il campione di salto in alto diventerà presto padre. Sui social il tenero video per comunicare la splendida news.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto genitori

Dopo aver comunicato la decisione di proseguire la sua carriera nel salto in alto con tanto di partecipazione alla prossima Olimpiade a Los Angeles 2028, Gianmarco Tamberi, questa volta insieme alla sua dolce metà, Chiara Bontempi, ha voluto annunciare un’altra splendida notizia: la coppia è in attesa del suo primo figlio.

In passato, il campionissimo italiano dell’atletica aveva manifestato il desiderio di diventare padre e lo stesso aveva fatto la Bontempi a Verissimo: “Da una parte non vedo l’ora, dall’altra so che cambieranno molte cose, ma penso sia arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”, erano state le sue parole.

Il video social con l’annuncio

Ora quel desiderio è diventato realtà con l’annuncio della coppia tramite un dolcissimo video diffuso via social: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, le parole di Gimbo che hanno accompagnato, appunto, un filmato davvero tenero dove lui bacia il ventre della Bontempi, le stringe le mani e successivamente la bacia con dolcezza.

“Sei un grande, sarà un papà bellissimo”, ha scritto qualche fan. “Auguri ragazzi, siete stupendi”, si legge ancora. Tra i commenti al post, anche quello del profilo ufficiale dell’Atletica Italiana che ha lasciato un cuoricino azzurro in segno di affetto.