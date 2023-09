Ecco la spiegazione di Tenet, il film di Christopher Nolan che ha lasciato parecchie domande senza risposta a chi l’ha visto

C’è una frase, pronunciata da uno dei protagonisti di Tenet, che sembra proprio un consiglio del regista rivolto agli spettatori del film: “Non cercare di capirlo, sentilo”. D’altronde, se mentre si guada la pellicola di Christopher Nolan si utilizzano troppe energie per cercare anche di comprendere esattamente perché accadono certe cose, il rischio è quello di non riuscire a godersela. Nolan, come suo solito, gioca sul concetto di tempo ma, a differenza di altre sue opere, questa volta è molto più complicato comprendere quello che accade: ecco allora la spiegazione del finale di Tenet.

Tenet: la spiegazione del finale del film

Il termine Tenet è un palindromo, può essere quindi letto al contrario e resta uguale. Un titolo non casuale perché il protagonista deve fare i conti con un mondo in cui è possibile percorrere la linea del tempo in entrambi in sensi.

John David Washington

Grazie a una potete fissione nucleare viene invertita l’entropia degli oggetti in modo che il flusso temporale sia contrario, come viene spiegato all’inizio del film, i proiettili quindi fanno il percorso inverso, uscendo dal muro da dove si erano conficcati e entrando nella pistola. Ma fino a questo punto sarà tutto chiaro anche a coloro che vedono il film.

Per capire tutto quello che accade dopo, immaginati che i protagonisti e gli oggetti compiono una sorta di viaggio a ritroso nel tempo ma molto diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati: per tornare indietro devono fisicamente tutti percorrere il percorso dell’andata nel verso opposto. Questo è il concetto che bisogna sempre tenere a mente guardando il film per capire meglio tutte le scene, compresa quella dell’attacco a tenaglia finale. Perché l’esercito si divide in due e utilizza questa tattica? Perché così chi torna indietro può aiutare chi procede nelle linea giusta del tempo a non commettere errori.

Tenet: il cast del film

A interpretare il ruolo lo del protagonista, il cui nome non viene mai rivelato, è John David Washington. Robert Pattinson è invece Neil, il coprotagonista. Nel cast di Tenet troviamo poi anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Cane, Kenneth Branagh, Clemence Poesy, Martin Donovan e Fiona Dourif.