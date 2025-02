Sanremo 2025 Gianmarco Tamberi la decisione sul ritiro: l’annuncio

Durante la prima serata del Festival di Sanremo è stato ospite Gianmarco Tamberi, il quale ha fatto un grande annuncio.

Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo e grandi protagonisti dello sport. Il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi è salito sul palco dell’Ariston per un’esibizione speciale insieme a Jovanotti. Un momento attesissimo, durante il quale l’atleta marchigiano ha svelato una notizia che i suoi fan aspettavano da tempo.

Gianmarco Tamberi

Nei giorni scorsi, Tamberi ha condiviso su Instagram una serie di post in cui ha ripercorso le tappe più significative della sua straordinaria carriera, dall’esordio fino ai successi più recenti. Tuttavia, fino a ora, il campione del mondo in carica non si era ancora espresso ufficialmente sul suo futuro. L’attesa è finita questa sera, quando sul palco di Sanremo ha confermato la sua decisione di proseguire la sua avventura agonistica.

Le parole di Gianmarco Tamberi

“Mi sono reso conto riguardando la mia carriera ciò che ha fatto la differenza è sempre stata la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembravano insormontabili, è sempre stata molta di più la voglia di riprovarci e rimettersi in gioco. Ci vediamo a Los Angeles 2028.”