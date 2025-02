Olly, rebus Eurovision: spunta l’indiscrezione su Angelina Mango

Il vincitore di Sanremo 2025 Olly deve decidere se partecipare all’Eurovision. In questo senso è arrivata una voce che riguarda Angelina Mango.

Ha trionfato al Festival di Sanremo 2025 con ‘Balorda Nostalgia’. Adesso, per Olly potrebbe esserci un’altra tappa importantissima per la carriera: la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Sul tema, però, lo stesso giovane artista non ha dato certezze. Proprio per questo si sono scatenate diverse ipotesi. L’ultima vedrebbe coinvolta pure Angelina Mango.

Olly, rebus Eurovision: le parole

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2025 con ‘Balorda Nostalgia‘, il giovane cantante Olly è chiamato a decidere il suo futuro ed in particolare riguardo la sua partecipazione o meno al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a in Svizzera, a Basilea, dal 10 al 17 maggio. In questo senso, il cantante non ha dato certezze.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“Non avendo pensato di vincere, non ho nemmeno riflettuto sull’eventualità di partecipare all’Eurovision”, ha dichiarato Olly subito dopo la vittoria a Sanremo. “Ho bisogno di metabolizzare tutto e capire cosa fare. Alla mia età non ho fretta di decidere”, ha aggiunto ancora facendo capire che la sua risposta potrebbe non arrivare subito.

L’ipotesi duetto con Angelina Mango

In questo senso, attorno alla figura del giovane artista e alla partecipazione o meno all’Eurovision in Svizzera ci sono state diverse indiscrezioni. Nel caso in cui Olly non dovesse partecipare, è possibile che al posto suo possa presentarsi il secondo classificato alla kermesse dell’Ariston, ovvero Lucio Corsi. Eppure, ci sono anche altre voci e possibilità. Una di queste, ripresa da Leggo, prevede un duetto tra il neo vincitore di Sanremo e… Angelina Mango.

“Il regolamento dell’Eurovision prevede che i brani in gara non debbano essere stati pubblicati prima del 1° settembre dell’anno precedente alla competizione”, ha scritto Leggo. “‘Per due come noi’, la collaborazione tra Olly e Angelina Mango, è uscita dopo questa data, rendendola tecnicamente eleggibile per la gara”. In questa ottica, il giovane artista potrebbe, almeno in linea teorica, presentarsi con la Mango all’Eurovision. Da sottolineato come i due condividano lo stesso management, ovvero la tanto chiacchierata in queste ore, Marta Donà.