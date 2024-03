Dove vive Gabriel Garko? L’attore ha scelto una casa bellissima, che gli garantisce massima privacy: ecco dov’è e com’è fatta.

Pur essendo torinese di nascita, Gabriel Garko ha lasciato la sua terra da tempo. L’attore vive in una regione parecchio distante, in una casa immersa nel verde che gli garantisce una certa privacy. Vediamo dove si trova e com’è fatta.

Gabriel Garko: la sua casa alle porte di Roma

All’anagrafe Dario Oliviero, Gabriel Garko è nato il 12 luglio del 1972 a Torino. Da tempo, però, ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Roma. La sua casa non si trova nel centro della Capitale, ma in un comune limitrofo, precisamente Zagarolo, cittadina con meno di 18 mila abitanti. Stando a quanto si apprende da Immobiliare.it, la dimora dell’attore si trova in frazione Muracciola ed è immersa nel verde.

Gabriel vive in una villa molto spaziosa, protetta da una cancellata imponente e da inferriate alle finestre. Questi dettagli confermano la grande riservatezza che l’attore ha sempre dimostrato di avere. Garko non ama avere occhi indiscreti puntati addosso ed è probabile che abbia scelto di stabilirsi a Zagarolo anche per questo.

Essendo molto riservato, sui social ci sono pochissime foto che lo ritraggono nella sua casa. Si tratta per lo più di immagini che riguardano il giardino, al massimo uno dei portoni d’ingresso.

Una casa all’insegna della riservatezza

Stando a quanto riporta Immobiliare.it, la casa di Gabriel Garko vanta un particolare che la rende unica. Il muro esterno della villa presenta delle rocce vive, posizionate ad hoc per un motivo ben preciso: scoraggiare ogni tipo di incursione da parte di curiosi e non. All’interno della dimora ci sono: un bar, una palestra, una sala musica, una dedicata agli hobby e un’altra al cinema.

Per quanto riguarda lo stile dell’arredamento, Gabriel ha puntato soprattutto sul classico, ma non mancano dettagli di arte moderna e contemporanea.