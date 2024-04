Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul respiro, un’azione meccanica di cui dimentichiamo spesso l’importanza.

Quanti possono dire davvero di essere consapevoli del respiro? Forse, solo coloro che praticano quotidianamente un po’ di sana meditazione. Eppure, la vita sarebbe più facile se ci si rendesse conto che l’atto della respirazione è l’unica cosa che non ci abbandona mai, se non nel fine vita. Vi presentiamo una selezione di belle frasi sul respiro.

Le più belle frasi sul respiro

Coloro che meditano ogni giorno o conoscono bene le filosofie orientali sanno benissimo l’importanza che ha il respiro. Non è difficile entrare in quella che potremmo definire una forma mentis: l’atto del respirare è involontario e, anche se spesso ignorato, è l’unico ‘compagno’ per la vita. Abbandona il corpo soltanto nel momento della morte, ma fino a quel momento l’ha servito in modo più che degno, non soltanto da un punto di vista fisico, ma anche mentale. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul respiro:

Il tuo respiro deve fluire con grazia, come un fiume, e non come una catena di aspre montagne o il galoppo di un cavallo. (Thich Nhat Hanh)

La vita non si misura dal numero di respiri che fate, ma dai momenti che vi tolgono il respiro. (Anonimo)

In verità cantare è altro respiro. È un soffio in nulla. Un calmo alito. Un vento. (Rainer Maria Rilke)

La vita di un uomo è l’intervallo di tempo fra la sua prima e la sua ultima respirazione. (Guillaume Nery)

Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato. (Claudio Baglioni)

Finché respiro, spero. (Marco Tullio Cicerone)

Un essere umano è solo respiro e ombra. (Sofocle)

Il pendolo del nostro respiro è sempre all’ora di Dio. (Abdelmajid Benjelloun)

Gli antichi dicevano che pregare è respirare. Qui si vede quanto sia sciocco voler parlare di un “perché”. Perché io respiro? Perché altrimenti morrei. Così la preghiera. (Søren Kierkegaard)

Pregare è prendere fiato presso Dio; pregare è affidarsi a Dio. (Dietrich Bonhoeffer)

Le pietre respirano. Una volta ogni mille anni e la nostra vita è troppo breve per accorgersene. (Fabrizio Caramagna)

Lo spazio è il respiro dell’arte. (Frank Lloyd Wright)

Scolpire non è scavare una pietra, è trovare il respiro della vita in essa e rivelarlo (Anonimo)

È tutto scritto nel vento. Ma si scrive per respirare. (Elias Canetti)

Ogni buona scrittura è nuotare sott’acqua e trattenere il fiato. (Francis Scott Fitzgerald)

Di passo in passo, il respiro mi costruisce come di passo in passo lo sguardo costruisce il cielo. (Abdelmajid Benjelloun)

Breathe, breathe in the air. Don’t be afraid to care. / Respira, respira nell’aria. Non aver paura di preoccuparti. (Pink Floyd)

Ho cominciato la pratica del respiro per riportare la calma, per permettere al corpo e alla coscienza di guarire. Inspirare, espirare, nutrire e abbracciare. Abbracciare il corpo e abbracciare il dolore. (Thich Nhat Hanh)

Ogni mattina mi sveglio e vado a incontrare il mio respiro. (Michelangelo Cammarata)

Le tue parole sono il mio cibo, il tuo respiro il mio vino. Sei tutto per me. (Sarah Bernhardt)

Trattengo il fiato quando non ci sei. Non voglio respirare altra vita se non la tua. (James Cole)

Frasi sul respiro, il motore di corpo e anima

Il respiro si dovrebbe paragonare ad un’ancora. E’ a lui, infatti, che dovete tornare quando avvertite di non avere più la terra sotto ai piedi. Provateci, ne vale la pena. Non è semplice, sia chiaro, ma perseverate ed entrerete in un nuovo mondo, quello della consapevolezza.