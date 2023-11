Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti nella nuova casa. 300 metri quadrati a Milano, con tanto di giardino: un sogno.

A distanza di tre anni dall’acquisto della proprietà, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti nella nuova casa. La dimora, situata in uno dei quartieri più prestigiosi di Milano, è un vero e proprio sogno: 300 metri quadrati con tanto di giardino.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la nuova casa è un sogno

A settembre del 2023, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti in una nuova casa. I due, a distanza di qualche anno dalla scelta a Uomini e Donne, hanno costruito una bellissima famiglia e sono anche riusciti a coronare un grande sogno: acquistare una dimora tutta loro.

L’appartamento si trova a Milano, nella prestigiosa zona City Life, ed è stato comprato nel 2020. Dopo tre anni di ristrutturazione, la coppia e i loro quattro pargoli si sono finalmente stabiliti nel nuovo nido.

Stando a quanto sostengono i beninformati, la dimora di Beatrice e Marco si trova al piano terra, occupa una superficie di 300 metri quadrati e possiede un ampio giardino. In effetti, dando uno sguardo alla pagina Instagram Vallini’s Home, che la coppia ha creato appositamente per condividere con i fan la loro vita domestica, la casa deve essere molto, molto grande. Per il momento, questo spazio virtuale è stato usato solo per avere consigli dai seguaci sugli arredi, ma presto potrebbero apparire post dedicati all’appartamento.

Casa Valli-Fantini, ampi spazi e perfino un giardino: un sogno per essere Milano

Per il momento, Beatrice e Marco non hanno condiviso molti scatti della nuova casa. Nelle poche immagini si colgono soprattutto due ambienti, il salone e la cucina. Sono entrambi molto ampi: d’altronde devono accogliere una famiglia che, per il momento, è composta da sei persone. La dimora, grazie alla presenza di diverse portefinestre che danno sul giardino, è molto luminosa. Come se non bastasse, sia le pareti che gli arredamenti sono di tonalità chiare.

La cucina vanta una penisola centrale con sgabelli, perfetta per fare colazione velocemente al mattino. Anche questa stanza, ovviamente, è parecchio luminosa.

Infine, la camera da letto vanta un lettone maxi, perfetto per accogliere i quattro bimbi in ogni momento. La casa di Beatrice e Marco, considerando che si sono trasferiti da poco, deve essere ancora ultimata nei dettagli. Alle pareti, ad esempio, non ci sono ancora quadri. Di certo, se fosse stata completa, la Valli avrebbe fatto fare un home tour ai fan.