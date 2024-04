Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Irama dalle tappe in programma alle canzoni che l’artista porterà in scena.

Nel 2024 Irama, per la gioia dei fan, si regalerà e donerà anche ai suoi sostenitori la sua “prima Arena”, ossia un’esibizione all’interno della storica location della città di Verona. Sarà una delle date in cui canterà live per il proprio pubblico. Vediamo quali sono le tappe e quale la scaletta delle canzoni della tournée.

Irama, le date del tour 2024

La data veronese di Irama non fa parte della tournée ma è una assolutamente unica, fissata per il 15 maggio all’Arena.

Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Irama:

25 luglio 2024 Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini;

31 luglio 2024 – Gallipoli (LE), Oversound Music Festival Parco Gondar;

2 agosto 2024 – Catania, Wave Summer Music Villa Bellini;

3 agosto 2024 – Reggio Calabria, Piazza Castello Aragonese;

11 agosto 2024 Follonica (GR), SUMMER NIGHTS Parco Centrale;

12 agosto 2024 Cinquale (MS), VIBE FESTIVAL Arena della Versilia;

17 agosto 2024 – Olbia, Red Valley Festival Olbia Arena;

1 settembre 2024 – San Benedetto del Tronto (AP), SAN.B SOUND;

21 novembre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum;

23 novembre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport;

2-3 dicembre 2024 – Assago (MI), Forum;

6 dicembre 2024 – Torino, Inalpi Arena.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Per quanto riguarda la scaletta, Irama porterà sul palco i suoi più grandi successi, oltre ovviamente ai brani più recenti tratti dall’ultimo album: