Come avvenuto con Elisabetta II, a Londra è tutto pronto per i funerali di Re Carlo: cos’è l’operazione Menai Bridge?

Dopo che Re Carlo ha comunicato di avere un tumore alla prostata, il regno è andato in subbuglio ed è venuta a galla l’operazione Menai Bridge. Così come accaduto con la regina Elisabetta, anche per i suoi funerali è tutto pronto. Vediamo cos’è e come funziona il post mortem del sovrano.

Operazione Menai Bridge: cos’è e come funziona

Mentre ai tempi di Elisabetta II si parlava dell’operazione London Bridge, con re Carlo viene a galla l’operazione Menai Bridge. Cambia il nome, in questo caso si rifà al ponte sospeso che si trova in Galles, ma non la procedura. Si tratta, infatti, dell’organizzazione dei dieci giorni che seguiranno la morte del sovrano d’Inghilterra. Un vero e proprio protocollo post mortem, che non regola solo i funerali, ma anche gli impegni della Royal Family.

Così come avvenuto con quelli che l’hanno proceduto, al momento della morte di re Carlo i primi ad essere informati saranno i familiari più stretti. Poi toccherà al primo ministro, ai membri del gabinetto di governo e ai 14 paesi del Commonwealth dei quali è il capo di Stato. Soltanto dopo queste importanti comunicazioni, la notizia sarà trasmessa alla stampa, con la BBC che ne darà l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, saranno affissi cartelli mortuari sulle cancellate di Buckingham Palace e le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

Mentre per i funerali di Elisabetta II i sudditi hanno atteso 11 giorni, con quelli di re Carlo saranno soltanto 9. L’operazione Menai Bridge stabilisce che la salma del sovrano verrà esposta presso l’Abbazia di Westminster, dove i fedeli potranno rendergli omaggio. Sarà tumulato nella cappella di Giorgio VI, nel castello di Windsor, accanto all’adorata madre.

Menai Bridge: cosa faranno i membri della Royal Family?

Secondo l’operazione Menai Bridge, William dovrebbe leggere il suo discorso ai sudditi nel giorno stesso della morte di Re Carlo. Nei nove giorni successivi, si preparerà a diventare a sua volta sovrano, mentre sua moglie Kate Middleton sarà incoronata regina consorte. Che fine farà, invece, Camilla Parker-Bowles? L’attuale regina dovrà riconsegnare la corona e il titolo.