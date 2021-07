Frasi per Cresima: le migliori frasi di auguri per la confermazione, da scrivere sui biglietti da regalare ai festeggiati.

Tutti i sacramenti previsti dalla religione cattolica sono importantissimi. La Cresima o Confermazione, forse, lo è un po’ di più. Come suggerito dal nome, si tratta infatti della conferma della propria fede e del proprio rapporto con il Signore, di quel cammino iniziato con il Battesimo, solitamente quando non si ha ancora coscienza di quel che davvero vuol dire entrare in comunione con lo Spirito Santo. Per questo motivo è giusto festeggiare le cresime con grande entusiasmo. Se sei stato invitato ma non sai cosa scrivere sul biglietto, lasciati ispirare da questi pensieri. Ecco alcune delle frasi per Cresima più emozionanti di sempre.

Frasi per Cresima semplici e generiche

Partiamo con una raccolta di frasi sempreverdi che possono essere adatte per ogni tipo di Cresima e qualunque sia il tuo ruolo all’interno della cerimonia:

– Lo Spirito Santo che riceverai in questo giorno speciale, ti possa accompagnare e proteggere per tutta la vita.

– Che la felicità ti abbracci sempre, così come oggi ti ha abbracciato lo Spirito Santo.

– Lo Spirito Santo ti avvolge e ti penetra nel profondo, cresci nel Suo nome e raccogli i frutti del Suo amore.

– Con l’imposizione delle mani, Gesù è entrato a far parte della tua vita: continua a camminare al suo fianco e avrai una guida anche per le notti più buie.

– Tanti auguri per il giorno della tua Cresima, una data importante che non dimenticherai.

– Auguri per la Cresima, un’altra tappa fondamentale nella vita di un cristiano.

– Auguri per la Cresima, ascolta sempre ciò che ti dice Gesù.

– Tanti auguri per la Cresima, che nessuno possa toglierti la gioia che vivi oggi.

Frasi per la Cresima da padrino e madrina

Se il tuo ruolo nella cerimonia è particolarmente importante, in quanto chi si cresimerà sarà il tuo figlioccio (e tu il suo padrino o la sua madrina), allora potresti aver bisogno di qualche frase meno generica e più emozionante. Questi alcuni esempi:

– Che tu mi abbia chiesto di essere la tua madrina/il tuo padrino è un vero onore, sarò felice di esserci sempre.

– Accompagnarti in questo cammino è stato bellissimo e come tuo padrino/tua madrina non smetterò di tenerti la mano.

– Tanti auguri per la tua Cresima, come tuo padriono/tua madrina spero di poterti aiutare e sostenere nel migliore dei modi, in tutto ciò che vorrai.

Le stesse frasi possono essere utilizzate anche se si è parenti stretti del cresimando. Se invece sei un amico o un conoscente dal rapporto molto confidenziale, potresti puntare su qualche auguri cresima più simpatici e ironici. Queste possono ispirarti:

– Oggi ricevi un sacremento importante. Mantieni sempre le tue promesse e sii un vero soldato di Cristo. Non fare di testa tua!

– Testa alta e schiena dritta: da oggi in poi sei un soldato e testimone di Cristo. Tanti auguri mio/a caro/a figlioccio/a.

– Ti senti abbastanza forte? Coraggioso? Intrepido? Queste sono le doti che deve avere un soldato di Cristo. Tanti auguri per la tua Santa Cresima.

– Sii come un antico guerriero, paladino di Cristo. Da oggi lo sei per tutti noi. Auguri, auguri, auguri!

Frasi sulla Cresima di personaggi importanti

Se preferisci affidarti alle parole di alcuni grandi uomini di Chiesa, o magari lasciarti ispirare dal loro pensiero, non mancano anche in questo caso tante opportunità di scelta. Queste ad esempio sono alcune frasi che potrebbero fare proprio al caso tuo, e che potrebbero esserti utili anche come frasi per la Comunione, eventualmente:

– Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada, un vero e grande amico, e senza di lui ci è impedito di conoscere Gesù. Gesù l’ha detto: ‘No, non ti lascio solo, ti lascio questo’. Gesù ce lo lascia come amico (Papa Francesco).

– Col dono dello Spirito Santo, l’uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino (Papa Paolo VI).

– Chi ha conosciuto la gioia dell’incontro con Cristo, non può tenerla chiusa dentro di sé, ma deve irradiarla (Papa Giovanni Paolo II).

– Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più (Madre Teresa di Calcutta).

In alternativa, puoi utilizzare qualche frase per la Bibbia particolarmente rilevante rispetto al tema della Cresima. Ad esempio una di queste:

– Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Giovanni 14,26).

– Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi (Atti degli apostoli 2,3).

– Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Isaia, 41,10).