Frasi per la Prima Comunioni: gli auguri e i pensieri da scrivere sui biglietti per uno dei sacramenti più importanti nella vita di ogni cattolico.

Scegliere frasi per la Prima Comunione può essere in alcuni casi non semplice. Voler racchiudere il senso di un giorno così importante per i bambini di religione cattolica in poche parole è rischioso. Cadere nelle banalità è infatti molto semplice. Eppure di frasi di auguri per la Prima Comunione ne esistono tantissime, alcune originali, altre tratte dai Vangeli, pronunciate da santi o da altre figure legate al mondo della religione. Eccone alcune da cui puoi prendere ispirazione!

Frasi di auguri per la Comunione: le più belle

Alcune frasi di auguri per la Prima Comunione sono generiche e non portano una firma, ma sono particolarmente incisive e possono ispirare le vite di ognuno di noi.

Prima Comunione

Queste alcune delle più apprezzate:

– Una nuova vita inizia oggi per te: che sia ricca di gioia e serenità!

– Il sacramento che oggi hai ricevuto, guidi e illumini ogni passo della tua vita

– La Prima Comunione, un’altra tappa importante della tua vita. Tantissimi auguri!

– Con l’augurio che la benedizione di Dio ti accompagni sempre con la sua luce

– Oggi per la prima volta ricevi Gesù nel tuo cuore, il ricordo di questo giorno speciale ti accompagni sempre nella vita

– Che questo sia per te un giorno che illumini per sempre la tua vita

Se hai poco spazio sul biglietti, è però possibile che serva trovare frasi più corte, brevi pensieri che riescano a racchiudere il senso del sacramento in poche parole. Ecco alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– Cammina sempre nella luce

– Un passo dopo l’altro e arriverai lontano

– La Comunione è una festa importante da vivere nel profondo

– Ricevi la gioia di questo giorno unico e conservala nel tuo cuore

– Tutto è possibile per chi crede

– Un augurio speciale per un giorno indimenticabile

– Nutri la tua Fede ogni giorno

Pensieri per la Prima Comunione tratti dai Vangeli

Ovviamente è possibile utilizzare sui biglietti per la Comunione anche frasi e citazioni tratte dalla Bibbia e, in particolare, dai Vangeli. Ecco alcune delle più adatte:

– Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete (Gv 6,35)

– Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4)

banco chiesa messa

Se preferisci, puoi anche scegliere frasi e citazioni non della Bibbia, ma di personaggi importanti della religione, ad esempio Madre Teresa di Calcutta o papa Francesco:

– Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi (Madre Teresa)

– Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare (Madre Teresa)

– L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano (Madre Teresa)

– Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice (Madre Teresa)

– Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo neppure nell’Eucarestia, perché un’unica fede illumina i due misteri (Madre Teresa)

– L’Eucarestia è Gesù stesso che si dona interamente a noi (papa Francesco)

– Chi si nutre del Pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano (papa Francesco)

– Nell’Eucarestia Gesù non dona un pane, ma il pane di una vita eterna (papa Francesco)

Papa Francesco

Le frasi per le bomboniere

I biglietti per le Comunioni sono importanti, ma spesso anche le frasi da mettere nelle bomboniere possono regalare qualche incertezza, quasi più delle scelte di vestiario più adatte! Se hai poche idee su cosa scrivere, ecco alcune frasi per ispirarti:

– Segui le orme di Gesù

– Che la Pace vi accompagni sempre

– Vivi la libertà dell’amore in Cristo

– Un augurio speciale per una giovane Fede

– Accogli Gesù nel tuo cuore

– Che Dio ti accompagni in ogni passo

– Non dimenticare gli insegnamenti di Gesù