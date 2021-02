App per fare meme: da Meme Generator Free a Meme creator, ecco le migliori applicazioni disponibili sia per Android che per iOS.

Sugli store di Android o Apple sono disponibili tantissime app per fare meme da poter poi utilizzare sui propri social preferiti. Cosa sono i meme? Semplice! Si tratta delle immagini (provenienti da film, serie tv, video programmi televisivi o altro) accompagnate da frasi divertenti. Un fenomeno nato ed esploso sui social network e nelle app di messaggistica istantanea. Foto virali di questo tipo possono essere create tramite siti come imgflip.com, iloveimg.com o memegen.it, ma esistono anche tantissime app facili da utilizzare ed estremamente efficaci. Andiamo a scoprire le più utilizzate!

App meme: le migliori per Android

Tra le app per creare meme disponibili sul Google Store per Android una delle più utilizzate è Memedroid. Si tratta di un software rapido e gratuito che permette non solo di fare meme con l’editor Meme Factory, ma anche di condividere le proprie creazioni e di votare quelle degli altri utenti.

Fonte foto: https://www.facebook.com/RadioBioBio

C’è poi Meme Creator, forse l’app che offre la raccolta di immagini più ricca, con una semplice divisione per categorie (Animali, Celebrità, Consigli, Cartoni animati, Nuovi e altre) e oltre venti stili di scritte da associare. Insomma, il massimo per poter fare esplodere la propria creatività. Anche questo software è disponibile gratuitamente ma con pubblicità.

Di seguito un esempio di meme:

Come creare Meme con iPhone

Se utilizzi un iPhone non disperarti, puoi comunque fare i tuoi meme originali grazie a Meme Generetor by MemeCrunch. Si tratta forse della migliore applicazione della categoria disponibile per iOS, grazie alla galleria di immagini, all’interfaccia semplice e lineare, ma anche elegante. Non a caso è amatissima dagli utenti e garantisce un supporto straordinario. Il costo? Zero. Anche questa è un’app gratuita con pubblicità.

Uomo Smartphone

Come fare meme: le app da non perdere

Esistono poi un paio di soluzioni importanti disponibili sia per iOS che per Android. Ad esempio Meme Generator Free, un’app gratuita con tantissime immagini da poter utilizzare, poche opzioni ma fondamentali e una semplicità estrema. Con pochi tap permette di fare creazioni destiante a diventare rapidamente virali tra i propri amici e non solo. Ancora una volta si tratta di un software gratuito con pubblicità.

Infine suggeriamo anche di dare un’occhiata a Memasik, app che permette di ottenere ottimi risultati senza fare troppa fatica. Funziona in modo semplice e sembrerà particolarmente familiare a chi è già abituato a realizzare storie su Instagram. Rispetto alle altre funziona tramite ‘pacchetti’, alcuni gratuiti, altri acquistabili attraverso punti.

