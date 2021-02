Vendite private online: cosa sono e quali sono i migliori siti attraverso cui vendere o acquistare beni in totale sicurezza, da Privalia a Veepee.

Da quando lo shopping è diventato un’attività prevalentemente online, si è diffuso largamente anche il fenomeno delle vendite private online. Di siti specializzati in questo tipo di compravendita ne esistono decine, molti dei quali sicuri e specializzati in determinati settori. Ma cosa sono nel dettaglio questo tipo di vendite? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Vendite private: cosa sono

Gli scambi commerciali tra privati non sono una novità nata con internet. Con l’esplosione del fenomeno dello shopping online, però, sono tantissimi gli e-commerce che sono nati e si sono specializzati soprattutto in qeusto ambito. I siti di vendite private sono un’esigenza per le aziende, soprattutto per quelle più importanti. Attraverso questi canali infatti possono vendere le scorte di magazzino.

Shopping online

Vantaggi e svantaggi delle vendite private

Il tutto ovviamente a vantaggio degli acquirenti, che possono godere di prodotti di qualità a prezzi scontati, spesso con campagne di vendita a tempo determinato riservate solo agli utenti registrati. Attraverso le vendite private del giorno i clienti possono far propri a prezzi scontatissimi capi o prodotti di pregio, sentendosi in un certo senso parte di un club esclusivo. Il tutto con il vantaggio di un processo di acquisto facile e veloce, più immediato rispetto alla ricerca dei singoli capi in mille outlet.

Ovviamente anche le aziende hanno comunque grandi vantaggi da questo tipo di commercio, che permette di vendere gli esuberi di inventario in modo regolare e senza dover svendere i lotti agli stockisti. Senza dimenticare il fatto che in questo modo i marchi meno conosciuti possono avere la possibilità di farsi pubblicità attraverso la vetrina degli e-commerce. L’unico rischio è quello di svalutare il marchio e di fare concorrenza alla propria rete tradizionale di distribuzione, in qualche caso danneggiata dai saldi privati.

shopping invernale

Vendite private online: i siti migliori

Le vendite private nell’abbigliamento sono ormai un trend inarrestabile. Sono tantissimi i siti e gli e-commerce specializzati proprio in capi di vestiario. Tra questi il più famoso è Privalia, un outlet di moda che offre abbigliamento uomo, donna bambino di oltre 500 marchi a prezzi competitivi.

C’è poi Veepee, ovvero vente-privee.com, azienda francese nata nel 2001 che si occupa di vendite su internet organizzate con la formula della vendita-evento, accessibile ai soli iscritti al sito. In questo caso sono disponibili prodotti di marca a prezzi scontati non solo d’abbigliamento, ma anche di oggettistica, alimentari e molto altro.

Altro gruppo francese nato nel 2006 è Showroomprive, anche in questo caso specializzato in settori differenti dalla moda, compresi hi-tec e oggettistica per la casa. Pur essendo meno famoso dei precedenti, consente di arrivare a offerte davvero esclusive, e offre anche la clausola del soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni!