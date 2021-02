Come si usa Telegram, un’app di messaggistica istantanea che è questo è molto di più: ecco tutto quello che bisogna sapere su questa applicazione.

Telegram è da anni ormai la principale alternativa a WhatsApp (e a Signal) tra le app di messaggistica istantanea. Eppure, il mondo di di Telegram è molto più variegato, per certi versi, e ricco di opzioni tutte da scoprire. Disponibile per Android, iOS e Windows, l’applicazione è diventata famosa infatti, ancor più che per le chat, per i canali, in cui è possibile trovare tantissime notizie e altro ancora. Andiamo a scoprire come si usa Telegram più nel dettaglio!

Come utilizzare Telegram

Per comprendere al meglio il funzionamento di Telegram è necessario fare un passo indietro e studiare le caratteristiche di questa utilissima app. Si tratta di un servizio di messaggistica istantanea che si basa sul cloud, e permette di avere chat crittografate che rendono impossibile l’intercettazione dei messaggi. Proprio il collegamento con un cloud è uno dei vantaggi di questa applicazione.

Messaggi con lo smartphone

Come tutte le altre app di messaggistica, permette di chattare, di inviare emoji, GIF, vocali, foto, video e ogni altro tipo di file. Quello che la differenzia sono però gli strumenti aggiuntivi. Telegram permette infatti di creare canali, cioè conversazioni in cui una persona pubblica messaggi e da far leggere agli utenti che la seguono, e chat segrete, ossia conversazioni con messaggi che finiscono per autodistruggersi. Inoltre, Telegram è un’app open source ed è per questo molto più personalizzabile rispetto alle rivali grazie alle API, sia che la si utilizzi su smartphone che tramite web.

Telegram app: come funziona su Android e iPhone

Su Android l’app è semplicissima da usare. Nella schermata principale possiamo trovare, attraverso un menu laterale, tutti i nostri contatti. Per inviare un messaggio basta selezionare il destinatario. A questo punto si aprirà il pannello dedicato alla conversazione, in tutto e per tutto simile a quello delle app rivali. Per inviare contenuti multimediali basta premere sulla graffetta, mentre il microfono è collegato ai messaggi vocali.

Anche le altre opzioni, come la ricerca di nuovi contatti con cui non si ha una chat aperta, o come le chiamate e videochiamate, basta seguire le icone già familiari attraverso le app simili. Per aprire un nuovo gruppo, un nuovo canale o una nuova chat segreta, basta invece premere sul simbolo del menù e utilizzare i pulsanti appositi.

Uomo Smartphone

Se ti stai chiedendo come usare Telegram su iPhone, non preoccuparti: il funzionamento è altrettanto semplice. All’avvio si può navigare tra le schermate principali usufruendo del menù, posizionato in basso. La voce contatti è rappresentata da un omino, la voce chat da un fumetto. Non cambiano i simboli per i messaggi multimediali, con la consueta graffetta, rispetto ad Android troviamo però un simbolo differente, la matita con il foglio di carta, che rappresenta le persone non contattate in precedenza.