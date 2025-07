Non è solo un errore: la verità dietro “prendere un granchio”

Perchè si dice “prendere un granchio”: un modo di dire vivace e colorito per parlare di errori grossolani.

Proprio come “prendere due piccioni con una fava“, anche “prendere un granchio” è un’espressione che prende spunto dal mondo della caccia e degli animali. Questa simpatica locuzione serve a descrivere qualcuno che ha commesso un errore grossolano o ha preso un’abbaglio sbagliando in maniera vistosa. Ma da dove arriva questo modo di dire? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua origine.

Origine : dal mondo della pesca

: dal mondo della pesca Quando si usa: per descrivere qualcuno che ha preso un forte abbaglio

“Prendere un granchio”: l’origine dell’espressione

L’origine del detto “prendere un granchio” risale al mondo della pesca, in particolare quella sportiva. Quando un pescatore getta la lenza in acqua spera sempre di veder abboccare un pesce. Tuttavia, può capitare che al posto della preda desiderata a prendere l’esca sia un granchio. Il crostaceo, dotato di grande forza, si dimena per liberarsi ingannando il pescatore che crede di aver catturato qualcosa di sostanzioso

Inoltre, il granchio è noto per la sua capacità di camminare lateralmente o all’indietro. Questa caratteristica ha contribuito ad associare l’animale in questione con l’immagine dell’errore e del passo nella direzione sbagliata. Così questa curiosa espressione ha iniziato ad essere utilizzata con lo stesso significato di “prendere lucciole per lanterne” o “prendere una cantonata”.

L’utilizzo dell’espressione nel gergo sportivo

Con il tempo, l’espressione si è estesa anche ad altri ambiti. Nel gergo del canottaggio, ad esempio, “prendere un granchio” indica un errore tecnico: quando un vogatore non solleva in tempo il remo, questo può rimane intrappolato sott’acqua proprio come un granchio incastrato negli scogli.

In contesti informali, oggi il detto si utilizza per indicare errori di valutazione, fraintendimenti, delusioni o risultati ben lontani da quelli desiderati. “Hai preso un granchio” è un modo gentile e talvolta ironico per far capire a qualcuno che si è sbagliato in modo evidente.