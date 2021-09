Ecco le location di Sotto il sole di Riccione, la commedia con Cristiano Caccamo: tutti i luoghi dove è stato girato il film.

Abbrozzantissimi, Rimini Rimini e tanti altri: la riviera romagnola è stata spesso il teatro delle commedie italiane e lo è anche di Sotto il sole di Riccione. Gli YouNuts, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, sono i registi del film che il 1° luglio 2020 ha debuttato su Netflix, per poi essere successivamente trasmesso in chiaro. Il titolo scelto per il film suggerisce due cose: la colonna sonora della pellicola è basata sulle canzoni dei Thegiornalisti, le location nelle quali è stato girato e ambientato si trovano proprio a Riccione. Scopriamole insieme.

Sotto il sole di Riccione: le location del film

Uno dei luoghi simbolo di Sotto il sole di Riccione è lo stabilimento balneare dove i protagonisti vivono le loro avventure e le loro disavventure. Qual è questo stabilimento? E’ il Bagno Cesare 66. Tra le location del film c’è poi il celeberrimo Aquafan della cittadina romagnola.

Un altro celebre luogo nel quale è stato girato il film e l’Atlantic Hotel, mentre l’albergo che compare nelle prime scene dove alloggiano Vincenzo e la madre Irene è il The Box. La location del concerto di Tommaso Paradiso (che appare in un cameo della commedia) è piazzale Roma.

Alcune riprese si sono poi svolte presso il Lungomare della Libertà e nel Porto, che compare in diverse scene di Sotto il sole di Riccione.

Sotto il sole di Riccione: il cast del film

Tra i protagonisti di Sotto il sole di Riccione troviamo Saul Nanni nei panni di Marco, Lorenzo Zurzolo in quelli di Vincenzo, Ludovica Martino è invece Camilla mentre Cristiano Caccamo ha interpretato Ciro.

Oltre agli attori e alle attrici che abbiamo citato, nel cast ci sono anche alcune star del cinema italiano come Isabella Ferrari, ma anche Luca Ward e Andrea Roncato. Nella pellicola non poteva non essere presente anche Tommaso Paradiso, nei panni di se stesso.

