Il frizzante show televisivo si prepara per andare in onda a partire dal 16 ottobre su Rai1.

Il cast delle nuove puntate è finalmente al completo: le riprese avranno il via molto presto. Ma chi sono le stelle che brilleranno nello show Rai condotto magistralmente da Milly Carlucci, storica presentatrice? Alcuni VIP erano stati già rivelati da Dagoscopia, come ricordiamo al profilo Twitter di Giuseppe Candela: Federico Fashion Style, Fabio Galante, Al Bano e Sabrina Salerno. La rivista Dipiù mette in gioco i nomi di Bianca Gascoigne, Alvise Rigo e Valerio Rossi Albertini. Ma la lista ancora non è finita: ci saranno anche Morgan, Memo Remigi, Andrea Iannone, Valeria Fabrizi e Mietta. Un’altra concorrente speciale è la vincitrice di Sanremo Arisa, che è stata introdotta ufficialmente da Milly Carlucci sul suo profilo di Instagram: “Sono molto felice di annunciarvi che Arisa entra a far parte della grande famiglia di Ballando con le Stelle. Abbiamo svelato anche il suo maestro, il grande campione Vito Coppola!”

I personaggi famosi non sono terminati qui: ora passiamo alla Giuria. Saranno infatti presenti Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Confermato nuovamente l’insegnante di danza e ballerino Simone di Pasquale e ovviamente anche l’orchestra diretta da Paolo Belli. Siete pronti a vedere le nuova gara con i concorrenti stellari?