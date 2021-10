Conosciamo meglio la meravigliosa conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: dalla passione per il pattinaggio, ai suoi look, passando per la vita privata.

Milly Carlucci è sicuramente una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Storico volto della Rai, dal 2005 è al timone del programma di successo Ballando con le Stelle. Se, però, la carriera della conduttrice è ben nota a tutti, sono tante le curiosità che la riguardano e che non tutti conoscono. Ecco dunque biografia, vita privata e qualche curiosità sulla conduttrice di Ballando.

Chi è Milly Carlucci, la biografia

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci è nata a Sulmona, in provincia Dell’Aquila, il 1 ottobre 1954 (sotto il segno della Bilancia), da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano e Maria Caracciolo. Ha due sorelle minori, anch’esse famose, Anna, autrice e regista, e Gabriella, volto noto della TV, poi approdato in politica.

Vive l’infanzia a Udine per poi trasferirsi durante l’adolescenza a Roma, dove si diploma al liceo classico. Si onda subito manifesta una grande passione per il pattinaggio artistico a rotelle che pratica a livello professionistico, vincendo il Campionato Italiano con la squadra della Skating Folgore Roma.

Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager e inizia a manifestare velleità artistiche, ma, costretta dai genitori, si iscrive alla Facoltà di Architettura, che però abbandonerà presto. Inizia così a muovere i primi passi nelle emittenti televisive locali per poi approdare in una grande trasmissione TV che le spalancherà le porte del successo.

La carriera di Milly Carlucci

L’esordio in televisione avviene nel 1976 con L’altra domenica di Renzo Arbore, dove partecipa in veste di inviata fino al 1978. Da lì in poi inizierà una carriera costellata di successi che la vedrà protagonista sia in Rai che nell’allora Finivest.

Tra le sue trasmissioni più famose ricordiamo Giochi senza frontiere, Risatissima, Luna Park e Scommettiamo che – le sue edizioni con l’amico e collega Fabrizio Frizzi sono diventate storiche. Nel 1992 conduce il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen. Dal 2005 è alla guida di Ballando con le Stelle, uno tra i programmi più longevi e apprezzati della Rai.

La vita privata di Milly Carlucci: figli e marito

La conduttrice è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, da cui ha avuto i suoi due figli: Patrick e Angelica. In un’intervista a Oggi la conduttrice ha rivelato che avrebbe voluto fare un terzo figlio, ma che il marito non sarebbe stato d’accordo:

“Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato“.

Chi è il marito di Milly Carlucci, Angelo Donati?

Angelo Donati è nato a Roma, sotto il segno dei Pesci, il 20 marzo 1948 e nella vita fa l’ingegnere. Sposati da una vita, hanno un segreto: “Di giorno siamo pieni d’impegni ma la sera Angelo e io ci ritroviamo, ci raccontiamo la giornata, ci rilassiamo, andiamo al cinema, parliamo dei nostri figli, facciamo progetti. La cosa importante però è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro“, ha raccontato a Oggi la conduttrice.

L’uomo, però è assente dai social quindi è moto difficile scovare sue foto o scoprire qualche curiosità in più.

Dove vive Milly Carlucci?

Milly Carlucci vive a Roma, in una splendida casa in centro. In base a quanto posta sui social possiamo inutile qualche scorcio: si intuisce chiaramente che lo stile è classico e il colore predominante è il crema.

Fonte foto: https://www.instagram.com/milly_carlucci/?hl=it

Spicca un’ampia libreria, un candelabro antico, probabilmente un cimelio di famiglia, e tante (tantissime) foto dei loro ricordi più preziosi.

Quanto guadagna Milly Carlucci? Il cachet

In base a quanto riportato da Il Messaggero a giugno 2019, il suo compenso a stagione sarebbe di 400.000 euro (lo stesso di Alberto Angela e Giancarlo Magalli).

“Per me rendere noto il mio compenso non sarebbe un problema. D’altra parte questa non è una novità: già da anni lo fa la Bbc per i suoi funzionari. (…) Ad esempio: se io avessi 1000 euro da usare per contattare i concorrenti della prossima edizione di Ballando e avessi la possibilità di ingaggiare Angelina Jolie in cambio di 950 euro, non avrei il minimo dubbio a investirli tutti su di lei, lasciando 50 euro per tutti gli altri concorrenti. Una star ti fa da sola il programma” è stato il suo unico commento – a milleunadonna – in proposito.

Chi è Milly Carlucci in 7 curiosità

– Un tempo era molto superstiziosa, e portava sempre con sé un ciondolo a forma di bilancia regalatole dalla nonna.

– È nota per essere una perfezionista, e anche a casa le piace sempre essere in ordine.

– Il suo look è sportivo ma in TV ama portare abiti lunghi ed eleganti. È stato Corrado Colabucci, all’inizio della sua carriera, a individuare per lei il look più adatto, a cui lei è rimasta fedele. Una volta, che si è presentata in TV in abiti più casual, ha ricevuto le lettere di protesta di alcune fan.

-È stata vegetariana per molti anni. Ha un blog, in cui, soprattutto in passato, era solita offrire ai suoi fan anche alcuni consigli alimentari; ora invece, viene aggiornato perlopiù con news e aggiornamenti riguardanti i progetti televisivi della conduttrice.

-Ha sempre avuto la passione per il pattinaggio artistico, ma i genitori scelsero per lei la carriera universitaria che abbandonò senza rimpianti, dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Teenager.

– Nel 2004 è stata insignita dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e successivamente, nel 2013, dal presidente Giorgio Napolitano dell’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

– Ha anche un profilo Instagram che aggiorna soprattutto con foto professionali e immagini dal backstage.