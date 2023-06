Come sarà la casa della frizzante conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci? Vi mostriamo qualche dettaglio.

La bellissima conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, vive a Roma con il marito Angelo Donati. Il loro appartamento è classico ed elegante con alcuni elementi moderni e di design.

Siete curiosi di andare alla scoperta di qualche stanza della casa? Ve la mostriamo noi!

La casa di Milly Carlucci

Milly Carlucci vive in un appartamento nel cuore di Roma. È parecchio riservata per quanto riguarda la sua sfera privata e infatti non pubblica molti post sui social in cui si trova a casa ma siamo riusciti a catturare qualcosa per voi!

Lo stile con cui l’ha arredato è un mix tra moderno e classico, creazioni minimali si trovano a convivere con mobili antichi di una certa fattezza e bellezza. L’arredamento della casa è misurato, pochi pezzi ma che “sanno riempire”, dando carattere e identità ad ogni stanza della casa.

Le pareti si presentano con colori molto tenuti, mentre per il pavimento Milly ha optato per un elegante parquet. Non mancano però colori vivaci a ravvivare l’ambiente: basti pensare che nel suo salone ha un meraviglioso divano color ocra molto grande, abbinato a delle tende (in pregiata seta egizia, la conduttrice ha proprio una passione per le tende!) dello stesso colore.

Milly ha poi una stanza adibita ad ufficio nella quale si chiude quando deve lavorare, la chicca è la l’enorme libreria colma di libri. Un elemento che spicca all’interno delle foto a casa di Milly è l‘attaccamento ai ricordi, ha molte foto sparse per la casa!

La casa ha poi una grande terrazza nella quale Milly può passare del tempo con la sua meravigliosa Nina, la sua amata cagnolina!

Anche Nina, la bellissima Cavalier king, compagna di vita di Milly Carlucci, ha un posto d’onore in casa… Il divano!

