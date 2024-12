Significato del nome Edoardo: origini, caratteristiche e onomastico 

Edoardo è un nome di origine anglosassone dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Edoardo è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : ricco guardiano

: ricco guardiano Origine : anglosassone

: anglosassone Onomastico : 5 gennaio

: 5 gennaio Varianti: Edward (inglese), Eduardo (italiano), Eduardo (spagnolo), Edvard (norvegese), Eideard (scozzese), Èdouard (francese)

Significato e origini del nome Edoardo

Edoardo trae origine dall’anglosassone “Eadweard“, termine composto da “ead” ovvero “ricchezza”, “prosperità”, e “weard“, ossia “guardiano”, “protettore”. Il suo significato è quindi “ricco guardiano” o “difensore del retaggio“.

Questo nome è stato popolare sin dall’epoca dei re anglosassoni. La sua diffusione ha subito una battuta d’arresto con l’avvento della dominazione normanna in Inghilterra, per poi riaffiorare e diffondersi nuovamente grazie alla venerazione di Enrico III per Edoardo il Confessore. L’influenza di personaggi storici e regnanti con questo nome ne ha decretato il successo in Inghilterra e lo ha portato poi ad espandersi nella penisola iberica e oltre, grazie anche alla figura di re Edoardo del Portogallo.

Onomastico e diffusione del nome Edoardo

L’onomastico di Edoardo si festeggia il 5 gennaio in onore di Santo Edoardo il Confessore, re d’Inghilterra, ricordato in questo giorno dalla Chiesa cattolica perché data della sua morte. In alternativa può essere celebrato anche:

il 18 marzo per Santo Edoardo, martire a Gerusalemme

per Santo Edoardo, martire a Gerusalemme il 3 maggio per Beato Edoardo Giuseppe Rosaz, vescovo cattolico italiano, fondatore della congregazione delle suore Francescane Missionarie di Susa

Per quanto riguarda la sua diffusione in Italia, il nome Edoardo ha mantenuto negli anni una presenza costante e in crescita. Secondo i dati Istat, nel periodo tra il 1999 e il 2022 sono stati chiamati così più di 70mila neonati. Edoardo rientra stabilmente nella lista dei 20 nomi più utilizzati per i nuovi nati nel nostro Paese guadagnandosi la quarta posizione nel 2022.

Caratteristiche e curiosità del nome Edoardo

Le persone di nome Edoardo sono spesso descritte come ambiziose e ricche di energia, con una forte inclinazione verso l’indipendenza e uno spiccato senso di responsabilità nei confronti della famiglia. Dal punto di vista lavorativo, gli Edoardo tendono a prediligere carriere dinamiche e in ambiti che permettano loro di esplorare e innovare.

Ad Edoardo è associato il nero, colore che rappresenta la sua personalità rigorosa e l’amore e la cura per il dettaglio. La pietra portafortuna per chi è porta questo nome è invece il granato, simbolo di energia e perseveranza. Infine, il numero fortunato per Edoardo è il 7, simbolo di devozione, onestà e fedeltà.

Personaggi famosi con il nome Edoardo

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Edoardo: