Auto Amadeus: dall’auto familiare al modello introvabile in Italia

Amadeus possiede due auto, una familiare e l’altra quasi introvabile in Italia: ecco che modelli sono e quanto valgono.

Presentatore molto amato in tutta Italia, Amadeus non è soltanto un grande appassionato di musica ma anche di motori. Nel suo garage ha voluto parcheggiare due auto, una destinata ai viaggi in famiglia, l’altra per le grandi occasioni. Scopriamo che modelli sono e che valore hanno.

Che auto possiede Amadeus?

Amadeus è uno dei conduttori italiani più apprezzati degli ultimi anni, probabilmente uno dei pochi eredi di Pippo Baudo. Anche se il passaggio da Rai a Nove l’ha un po’ penalizzato in termini di ascolti, l’affetto del grande pubblico non è cambiato. Lavoro a parte, i fan lo apprezzano anche per il fatto che non ostenta mai ciò che possiede. Le auto che ha parcheggiato in garage, ad esempio, potrebbero fare invidia al mondo, ma lui evita di sfoggiarle con leggerezza.

Essendo molto legato alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio Josè, nonché alla figlia Alice nata da una precedente relazione, la macchina principale di Amadeus è un comodo suv familiare. Una bella Mercedes Classe M (ribattezzata Glee nel 2015), spaziosa e confortevole, di colore scuro. Con una potenza di 204 Cv, raggiunge una velocità massima di 215 km/h. Il prezzo è alto ma non inaccessibile: la versione base parte da 60mila euro.

Il vero gioiello del garage di Amadeus

Oltre all’auto dedicata alla famiglia, Amadeus ha parcheggiato in garage un gioiellino che tira fuori solo nelle grandi occasioni, quando ha voglia di provare un pizzico di adrenalina in più. Si tratta di una Dodge Durango, non presente nel mercato automobilistico italiano e per questo rara da avvistare sfrecciare nelle strade delle nostre città. Con 360 Cv, raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Il prezzo parte da circa 53mila euro, ma può tranquillamente superare i 110mila euro.