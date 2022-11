A chi è dedicata A te di Jovanotti? Scopriamo tutte le curiosità che ci sono su una delle canzoni più belle di Lorenzo Cherubini.

A te di Jovanotti è una delle canzoni d’amore più belle di sempre. Non solo tra quelle lanciate da Lorenzo Cherubini, ma anche rispetto ai brani di tanti altri colleghi italiani. E’ una vera e propria poesia d’amore, che l’artista ha dedicato ad una persona che è al suo fianco dal lontano 1994.

A chi è dedicata A te di Jovanotti?

Uscita nel 2008, A te è una delle canzoni più belle di Jovanotti. Non è soltanto il testo ad essere dolce, quasi come se fosse una carezza, ma anche la melodia è in grado di toccare il cuore. L’artista, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, ha dedicato il brano a sua moglie Francesca Valiani, al suo fianco dal lontano 1994. Un amore nato quando erano soltanto dei ragazzini, che li ha visti diventare genitori di Teresa nel 2008.

“A te che sei l’unica al mondo

L’unica ragione per arrivare fino in fondo

Ad ogni mio respiro

Quando ti guardo

Dopo un giorno pieno di parole

Senza che tu mi dica niente

Tutto si fa chiaro“.

A te è una vera e propria poesia d’amore, con la quale Jovanotti ripercorre tutti gli anni trascorsi accanto a sua moglie. Non ci sono stati solo momenti belli, ma anche attimi di enorme tristezza, in cui lei l’ha trovato “all’angolo coi pugni chiusi“.

“A te che sei

Semplicemente sei

Sostanza dei giorni miei

Sostanza dei giorni miei

A te che sei il mio grande amore

Ed il mio amore grande

A te che hai preso la mia vita

E ne hai fatto molto di più

A te che hai dato senso al tempo

Senza misurarlo“.

Francesca gli ha insegnato tutto quello che sapeva e Jovanotti non può che essergliene grato. Nel bene e nel male, lei è la “miglior cosa” che gli sia successa, “l’unico amore” che vorrebbe se non l’avesse già al suo fianco.

Ecco il video di A te di Jovanotti:

Il significato di A te di Jovanotti

Il significato di A te di Jovanotti è palese fin dal titolo. Una poesia che esalta l’amore, ma anche un modo per ringraziare il partner. Non si tratta di un amore passeggero, ma di un sentimento solido, che è riuscito a resistere agli infiniti scossoni della quotidianità. Un legame indistruttibile e indissolubile, la vera unione che non si spezza mai, “nella gioia e nel dolore“.

