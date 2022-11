Qual è il significato de La ragazza del futuro di Cesare Cremonini? La canzone invita a non avere paura e a lasciarsi andare alle emozioni.

La ragazza del futuro di Cesare Cremonini, lanciata nel mese di gennaio del 2022, è una canzone a cui l’artista bolognese tiene in modo particolare. Rappresenta un dialogo tra il cantante e il futuro, tra ciò che è stato e quello che sarà. Vediamo il testo e il significato del brano.

La ragazza del futuro di Cesare Cremonini: il significato della canzone

Uscita il 19 gennaio 2022, La ragazza del futuro di Cesare Cremonini è contenuta all’interno dell’omonimo album di inediti. La canzone è un dialogo immaginario tra l’artista e il futuro, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni. L’interlocutore del cantante ha le sembianze di una ragazza giovane e seducente. Il testo, invece, è costruito in due tempi, come se fosse un film.

“La ragazza del domani con un filo di voce

parla coi telegiornali e dice un sacco di cose

che ci fai da sola sulle spiagge tropicali?

Sei così bella che potrei ancora innamorarmi

ora che sei qui non te ne andare

per favore, rimani“.

Nei confronti della “ragazza del futuro“, Cesare ha una certa aspettativa, ma avverte anche un senso di protezione e tenerezza. E’ per questo che invita a vivere il presente nonostante le turbolenze, lasciandosi andare alle emozioni e dimenticando le paure del nostro tempo.

“Ragazza del futuro, sei persa in una strada

hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata

sali sulle scale mobili di un aeroporto

cammina sopra il pavimento instabile del mondo

e non avere paura, è solo un altro giorno qui

Dammi le mani“.

Le nuove generazioni, rispetto a quelle di un tempo, sembrano avere bisogno di qualcuno “che indichi la strada“. In merito alla sua La ragazza del futuro, Cremonini ha dichiarato: “In questa canzone canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, giovinezza, sensualità, coraggio, libertà, ma che sento in qualche modo anche di voler proteggere con tutte le mie forze. La ragazza del futuro potrebbe essere il canto commosso di un padre a una figlia, di un fratello a una sorella, di un amico a una amica. Il messaggio che vuole lasciare è che nel caos che viviamo l’atto di coraggio più grande è quello di accettare la vita per quella che è, lasciando libero di andare e vivere questo tempo, seppur spaventoso, chi amiamo più di noi stessi“.

Ecco il video di La ragazza del futuro di Cesare Cremonini:

La ragazza del futuro: il testo

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada

la ragazza del futuro è una stella ubriaca

e sta penzoloni sopra al muro dei messicani

e s’aggiusta il vento tra i capelli con le mani

ha gli occhi di ha fatto viaggi straordinari

come ti chiami?

La ragazza del domani con un filo di voce

parla coi telegiornali e dice un sacco di cose

che ci fai da sola sulle spiagge tropicali?

Sei così bella che potrei ancora innamorarmi

ora che sei qui non te ne andare

per favore, rimani

(Balla) Balla

(Figlia del sole) Figlia del sole

(Canta) Canta

(Non ti fermare) Non ti fermare

(Ama) Ama e prova dolore

Tu voli su una nuvola del cielo

una rondine si posa su un veliero

ho negli occhi la ragazza del futuro

eri che volevi tornare indietro

Ragazza del futuro, sei persa in una strada

hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata

sali sulle scale mobili di un aeroporto

cammina sopra il pavimento instabile del mondo

e non avere paura, è solo un altro giorno qui

Dammi le mani

(Balla) Balla

(Figlia del sole) Figlia del sole

(Canta) Canta

(Non ti fermare) Non ti fermare

(Ama) Ama e prova dolore

Tu voli su una nuvola del cielo

una rondine si posa su un veliero

ho negli occhi la ragazza del futuro

eri che volevi tornare indietro

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada

la ragazza del futuro forse l’ha trovata

Mentre voli su una nuvola nel cielo

(Balla, figlia del sole)

una rondine si posa su un veliero

ho negli occhi la ragazza del futuro

(Balla, non ti fermare)

Eri tu che volevi tornare indietro

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG