Scopriamo insieme quali sono e come funzionano le migliori app antispreco da avere sul proprio smartphone.

In un periodo di crisi climatica come quello che stiamo vivendo ora, è sempre più importante che ognuno faccia la propria parte nella salvaguardia dell’ambiente. Non è facile stravolgere completamente il proprio stile di vita, diventando per esempio vegetariani o vegani, ma ci sono alcuni piccoli gesti che ognuno di noi può fare. In questo senso, vengono anche in aiuto alcune app antispreco alimentare e non che possono facilitare la nostra quotidianità.

App antispreco di cibo: quali sono?

Sono moltissime ormai in circolazione le app che permettono di evitare il più possibile gli sprechi alimentari a cui vanno incontro supermercati e negozi. Eccone alcune:

Too Good To Go: L’app gratis più famosa del settore. Cos’è e come funziona? L’applicazione permette agli utenti di acquistare e ritirare, direttamente dai rivenditori, delle smartbox contenenti cibo rimasto invenduto ad un prezzo super vantaggioso. Questo evita che grandi quantità di cibo ancora perfettamente commestibile venga buttato via a fine giornata. L’app è in continuo aggiornamento e viene utilizzata in moltissime città italiane. Per utilizzare basta scaricarla e attivare la localizzazione. L’app individuerà tutti i posti più vicini che aderiscono all’iniziativa.

MyFoody: Un’app tutta italiana nata dall’idea di alcuni ragazzi di Milano. È un’app che combatte lo spreco alimentare collaborando con diversi supermercati d’Italia. I prodotti che sono in scadenza o hanno semplicemente un difetto di confezionamento vengono scontati e rimangono disponibili per 7 giorni.

SvuotaFrigo: Un’app che aiuta a ridurre facilmente gli sprechi alimentari tra le mure di casa. Basta scrivere ciò che hai in casa e l’app suggerirà diverse ricette con gli ingredienti indicati. È un database in continuo aggiornamento di oltre 25.000 ricette e ti suggerirà il piatto giusto per te.

App per l’ambiente

Esistono anche molte app che aiutano a vivere in modo più sostenibile nel mondo odierno.

SmartRicicla: un’app per avere una guida completa e aggiornata della raccolta differenziata. Permette, attraverso un’interfaccio semplice e intuitiva, di avere un chiaro calendario della settimana e suggerisce come smaltire correttamente tutti i rifiuti. L’app è in continuo aggiornamento e per ora sono disponibili le informazioni per 1500 comuni italiani. Per ora l’applicazione è disponibile solo per Android, una valida alternativa per iOS è Junker.

AWorld in Support of Act Now: Un’app green che aiuta gli utenti a intraprendere azioni concrete nei confronti dell’ambiente. Attraverso notizie, suggerimenti, abitudini, ha il fino ultimo di coinvolgerli ad uno stile di vita più sostenibile.

greenApes: Un’app che permette agli utenti che la scaricano di condividere e certificare il proprio impatto green. È un vero e proprio social network dove è possibile condividere idee, suggerimenti e risultati con altri membri della community. Guadagnando BankoNuts, la moneta della giungla, si possono poi comprare premi sostenibili offerti dagli eco-partner di greenApe.

Dove e come scaricare le app

Tutte le app sono gratuite e disponibili sia per iOS sia per Android. Per il download basta cercare il nome dell’app su AppStore e Google Play.

