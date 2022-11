La parola SPID è ormai molto diffusa in Italia, ma cosa vuole dire davvero? Scopriamo tutto su questo termine.

Il termine SPID ha iniziato ad affermarsi in Italia attorno al 2014 e oggi è ormai conosciuto da tutti. Questo neologismo non è nient’altro che un acronimo, infatti le sue lettere stanno per Sistema pubblico (di) identità digitale. La parola è nata nell’ambito della burocrazia e della politica, ma nel presente rappresenta un sistema utilizzato da tante persone nel nostro Paese. Vediamo comunque la definizione del vocabolo e scopriamo cosa vuole dire nello specifico.

Il significato di SPID

SPID è un acronimo molto utilizzato in quanto sta a rappresentare il Sistema pubblico di identità digitale introdotto nel 2014 in Italia. Per estensione, sta anche ad indicare l’identità digitale, ovvero l’interfaccia informatica associata a ogni cittadino che gli consente di effettuare online operazioni della Pubblica Amministrazione.

La prima attestazione risale al 2013 quando si è parlato del sistema all’interno del Supplemento Ordinario n.63/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 194. All’interno del testo in questione, quindi, si è potuto per la prima volta incontrare l’acronimo e comprenderne il significato.

Ad oggi, le persone che stanno utilizzando questo sistema sono numerose e anno dopo anno crescono. Allo stesso modo, aumentano anche coloro che ne conoscono il significato e ne comprendono le caratteristiche.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere alla perfezione il significato della parola:

“Per entrare nei siti dell’amministrazione pubblica è necessario utilizzare lo SPID”.

“Fare lo SPID non è complesso, ma è necessario avvalersi di un fornitore di servizio come ad esempio Poste Italiane”.

“La parola SPID è un neologismo che ormai tutti in Italia conoscono in quanto rappresenta un servizio davvero importante”.

