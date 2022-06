La parola copypasta fa parte del gergo di internet, ma cosa significa questo neologismo inglese? Vediamolo insieme.

Copypasta è un termine che fa parte da anni del gergo di internet. Questa parola si utilizza per indicare un blocco di testo che viene copiato e incollato online da singoli utenti e poi diffuso su internet. La parola non è ancora oggi molto conosciuta, ma tra i giovani sta prendendo sempre più piede. Scopriamo insieme qual è il significato di questo neologismo inglese e impariamo quando utilizzarlo.

Origini : dagli Stati Uniti, è l’abbreviazione di “copy and paste”, ossia “copia-incolla”

: dagli Stati Uniti, è l’abbreviazione di “copy and paste”, ossia “copia-incolla” Quando si usa : quando ci si riferisce a un blocco di testo copiato e incollato così com’è dagli utenti internet.

: quando ci si riferisce a un blocco di testo copiato e incollato così com’è dagli utenti internet. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di copypasta

digitare tastiera pc

Il neologismo inglese copypasta fa parte dello slang di internet da qualche anno. La parola è stata usata per la prima volta sui gruppi Usenet e su Urban Dictionary nel 2006. Da quel momento in poi ha iniziato a prendere sempre più piede in tutto il mondo.

Copypasta si utilizza per indicare il testo di un utente copiato e incollato pari pari da un altro utente. Coloro che copiano e incollano i blocchi testuali senza modifiche, poi li diffondono su forum o social network. In molti casi c’è un intento ironico e si tratta di meme testuali dove gli utenti vogliono ridicolizzare un testo.

Il termine è un’abbreviazione di “copy and paste“, ossia “copia-incolla“, in quanto tali contenuti venivano diffusi online proprio da coloro che li copiavano e incollavano. In molti conosceranno il termine creepypasta che è una tipologia specifica di questa espressione legata tematiche horror.

Esempi d’uso

Vediamo di seguito alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio come utilizzare il termine:

“In questa pagina Instagram sono raccolte le migliori copypasta di siti famosi”.

“I copypasta sono molto frequenti nei social network come Facebook”.

“Hai visto che hanno fatto il copypasta del tweet di Luigi Di Maio?”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG