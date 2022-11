Hai visto un capo di un brand francese ma non sai quale taglia è quella giusta? Ecco come compararle quelle italiane e non sbagliare

Oggi la nostra voglia di fare shopping può davvero arrivare ovunque, ma come per un viaggio serve un adeguato libretto d’istruzioni. Sì perché quando ci imbattiamo nell’acquisto di capi di brand stranieri e trendy, una volta individuato cosa vogliamo acquistare al momento di selezionare la taglia giusta c’è un certo scetticismo che si ripresenta puntuale. Se hai adocchiato un brand francese ma non sai come orientarti nella scelta della taglia giusta, ecco come puoi fare un confronto con quelle italiane e capire quella che fa per te.

Taglie francesi e italiane: quali sono le differenze e come convertirle

La particolarità delle taglie francesi è quella di essere petit ovvero tendono ad essere molto più piccole di quelle italiane. Sarà quindi fondamentale capire come funziona la conversione, un metodo che in realtà già applichiamo quando si tratta di fare un confronto tra le taglie italiane e quelle europee di noti brand come Zara o Bershka.

Nel caso delle taglie francesi, la formula da seguire sarà un meno 2 da applicare alla taglia Italiana per ottenere la taglia francese adatta a noi. Un esempio: la nostra 38 diventa una 36, una 40 diventa una 36, una 42 diventa 38 e così via, un gioco che potrebbe anche divertirvi, perché si sa leggere qualche taglia in meno fa sempre piacere. Questo però solo per alcuni capi, perché per i pantaloni c’è bisogno invece di un piccolo approfondimento.

Pantaloni di taglia francese: dalle taglie italiane a quelle americane

Eh si, per individuare il vostro pantalone ideale di taglia francese è indispensabile comprendere qual è la vostra taglia americana: dovrete prendere principalmente quella di riferimento, partendo dalle due variabili fondamentali: W, che sta per waist e corrisponde la girovita ed L, lenght, che sarebbe la lunghezza della gamba. Una volta che le abbiamo, possiamo passare alla conversione con le taglie francesi.

Pantaloni vita bassa

Nel confronto tra taglie americane e francesi si va di due in due e si usano solo i numeri pari. Ogni taglia corrisponde a 2 W, quindi se la vostra taglia è W24 o una W25, la vostra taglia francese dovrebbe essere una 34, W26 o W27 invece una 36 e così via. Sembra difficile, ma alla fine vedrete che tutti questi calcoli diventeranno automatici ed immediati. Online forse ci può essere sempre qualche rischio maggiore di errore all’inizio, quindi il nostro consiglio magari è di testare prima dal vivo per esserne certe. Un motivo in più per concedersi un viaggio in Francia e fare shopping tra le meravigliose boutique francesi!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG