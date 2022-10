I jeans flare, ovvero quelli scampanati, sono tornati di moda. Vediamo a chi stanno bene e come indossarli.

Come sicuramente avrete notato facendo un giro nei negozi o semplicemente scorrendo il vostro feed di Instagram, i jeans flare, meglio conosciuti come jeans “a zampa”, sono tornati di moda.

Apparentemente i jeans scampanati sono più difficili da indossare rispetto ai classici skinny, ma in realtà le cose non stanno così: basta scegliere il modello giusto e abbinarlo correttamente per valorizzare le curve. Vediamo a chi stanno bene questi jeans e come indossarli.

Jeans flare, a chi stanno bene?

I jeans a zampa stanno bene a tutte, ma bisogna scegliere il modello giusto. Se avete fianchi larghi e cosce piene, scegliete un modello largo fin da sopra il ginocchio, non troppo fasciante, quasi a palazzo. Se, invece, avete le gambe magre, optate per un modello molto aderente sulle cosce e svasato dal ginocchio in giù.

Jeans flare outfit

Se non siete molto alte, poi, vi consigliamo di indossare dei modelli a vita alta, che fanno sembrare le gambe molto più lunghe. In ogni caso, fate attenzione alla lunghezza: l’orlo deve sfiorare il pavimento, ma senza finire sotto le scarpe. I jeans flare troppo corti, infatti, accorciano otticamente le gambe, mentre quelli troppo lunghi danno all’outfit un’aria sciatta e trasandata.

Come indossare i jeans flare

I jeans flare vanno indossati sempre con i tacchi, non importa se spessi o sottili. Evitate assolutamente le scarpe basse di ogni tipo, anche se siete alte. Il tacco non solo vi farà sembrare più slanciate, ma eviterà che sulla parte bassa del jeans si formino delle antiestetiche pieghe.

Jeans a zampa di elefante

L’ideale è indossare delle scarpe a punta, in modo tale che spuntino dall’orlo del pantalone.

Per quanto riguarda le maglie, se volete evidenziare il punto vita vi consigliamo di indossare t-shirt o bluse morbide, da infilare nei pantaloni a vita alta. Se invece il vostro punto vita non è molto pronunciato, optate per delle maglie dritte e leggermente ampie, che scendano morbide sui fianchi.

Jeans flare

Riproduzione riservata © 2022 - DG