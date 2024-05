Qual è il significato di Gente di mare di Raf e Umberto Tozzi? La canzone invita a togliere l’ancora e a gettarsi nell’avventura.

Considerata una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale italiano, Gente di mare è il brano che vede duettare per la prima volta Raf e Umberto Tozzi. Un singolo particolare, dedicato alla popolazione del Belpaese, che è stato utilizzato anche come colonna sonora di una famosa fiction Rai. Vediamo il testo e il significato del pezzo.

Gente di mare di Raf e Umberto Tozzi: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1987, Gente di mare è la canzone con cui Raf e Umberto Tozzi hanno partecipato all’Eurofestival di quell’anno, conquistando il terzo posto della classifica finale. Il brano, scritto dagli stessi artisti con Giancarlo Bigazzi, ha avuto un successo pazzesco, rimanendo per ventisette settimane in cima alle classifiche dell’epoca. Ancora oggi, il singolo viene trasmesso quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche, forse anche per il suo significato.

“Gente di mare che se ne va

Dove gli pare, dove non sa

Gente che muore di nostalgia

Ma quando torna dopo un giorno muore“.

La gente di mare, come rivelato dagli stessi artisti, “siamo tutti noi italiani, intesi come navigatori sempre motivati dalla ricerca del sapere, dalla voglia di vivere nuove esperienze“.

“Gente lontana che porta nel cuore

Questo grande fratello blu

Al di la’ del mare, c’ e’ qualcuno che

C’e’ qualcuno che non sa niente di te“.

Non bisogna vivere “prigionieri” delle città, ma partire all’avventura, sempre e comunque. Il brano di Raf e Umberto Tozzi invita a non perdere mai la voglia di lottare per raggiungere i propri obiettivi. La canzone è stata anche utilizzata come colonna sonora dell’omonima serie tv Rai, trasmessa dal 2005 al 2007.

Ecco il video di Gente di mare di Raf e Umberto Tozzi:

Gente di mare di Raf e Umberto Tozzi: il testo della canzone

A noi che siamo gente di pianura

Navigatori esperti di città

Il mare ci fa sempre un po’ paura…

Continua per il testo integrale