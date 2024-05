Sognate di dormire nella casa volante di UP? Airbnb realizza i desideri: ecco dove si trova la dimora del film Pixar e quanto costa.

Se amate UP, il film di animazione della Pixar, sarete contenti di sapere che la casa volante esiste davvero e si può affittare su Airbnb. Per un soggiorno tra le nuvole, indimenticabile e unico nel suo genere, è perfetta. Vediamo dove si trova, com’è fatta e quanto costa.

UP, la casa volante esiste: si affitta su Airbnb

All’interno del progetto ICONS, Airbnb ha pensato anche alla casa volante di UP, film d’animazione della Pixar uscito nel 2009, vincitore di due Oscar, miglior film d’animazione e migliore colonna sonora. Tra le undici abitazioni ispirate a serie tv, film e ad altri elementi della cultura contemporanea, la nota agenzia di affitti per case vacanze ha voluto omaggiare la dimora di Carl Fredricksen, la stessa con cui il personaggio ha compiuto un meraviglioso viaggio dal New Hampshire al Sud America.

La casa volante è stata costruita in occasione del quindicesimo anniversario del cartone animato ed è stata installata ad Abiquiú, nel deserto del New Mexico, a 85 chilometri circa a nord di Santa Fe. La dimora riproduce alla perfezione quella di UP, palloncini colorati compresi, per l’esattezza 8000, ovviamente legati al comignolo.

Composta da due ambienti principali, ossia il soggiorno e la camera da letto, la villetta è arredata come nella pellicola Pixar. Non manca neanche la foto di Carl ed Ellie Fredricksen e tutti gli altri soprammobili, come i souvenir di viaggio. La particolarità unica nel suo genere? La casa è davvero volante: grazie ad una gru, si solleva dal suolo di qualche decina di metri.

Quanto costa dormire nella casa volante di UP?

La casa volante di UP è disponibile su Airbnb per soggiorni indimenticabili, che garantiscono un panorami mozzafiato di giorno e di notte. E’ bene sottolineare che la dimora non resterà sospesa per tutto il tempo, quindi si avrà la possibilità di esplorare il deserto circostante. La villetta può ospitare fino a quattro persone e accoglie anche gli animali domestici. Le richieste di prenotazione possono essere inoltrate entro le ore 8:59 del 14 maggio 2024, ma il prezzo non è stato comunicato. Secondo l’Ansa, i costi non dovrebbero superare i 100 dollari a persona.