Simona Ventura ha una splendida casa in uno dei quartieri vip di Milano: al suo interno sono presenti alcuni degli oggetti più cari alla conduttrice.

Un appartamento curato nei minimi dettagli quello di Simona Ventura: nella deliziosa casa milanese della conduttrice, felice e serena al fianco di Giovanni Terzi, si trovano tante foto del suo passato e della sua carriera tv: scopriamo tutti i particolari!

La casa di Simona Ventura a Milano

La casa di Simona Ventura è curata fin nei minimi dettagli e al suo interno, in tutte le stanze, si trova uno splendido parquet color miele, elegante e raffinato. La casa di apre su un corridoio luminoso e che lascia intravedere porte bianche e infissi di pregio.

Nella sua camera da letto, così come nelle altre stanze, la conduttrice ama sfoggiare alcuni degli scatti più belli della sua carriera. Ovviamente non mancano anche le sue foto in compagnia degli amori di sempre, i figli Niccolò e Giacomo Bettarini.

Nella stanza c’è anche un piccolo angolo beauty: un mobile consolle permette alla conduttrice di avere sempre a portata di mano i suoi prodotti di bellezza preferiti; sopra di esso svetta un grande specchio dorato che regala un tocco di classe allo spazio.

L’angolo beauty permette alla conduttrice di sistemarsi prima di una grande serata o anche solo di condividere un selfie con i suoi ammiratori su Instagram.

Il salone è indubbiamente la stanza preferita da tutta la famiglia e dove si può trascorrere liberamente un po’ di tempo insieme: anche al piccolo Hugo piace rilassarsi sul divano di casa. La sala da pranzo è classica ed elegante: il bianco è il colore prediletto da SuperSimo, che infatti lo ha scelto sia per l’arredamento sia per le pareti della stanza. Un classico intramontabile, e che da il suo meglio con le decorazioni sfoggiate dalla conduttrice durante le serate di festa con tutta la famiglia.

Anche l’armadio è una vera chicca: la conduttrice ha a sua disposizione un’immensa collezione di scarpe col tacco. L’anta dell’armadio scorre a piacimento, e per cui è possibile riporle senza che restino in giro o che si vedano.

L’angolo adibito alla TV è un’ampia parete attrezzata, dove la conduttrice ha disposto tutti i premi vinti nel corso della sua carriera (qualche tapiro d’oro compreso!). Nella sala lei e la sua famiglia amano guardare le partite di pallone o un buon film tutti assieme.