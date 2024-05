Qual è il significato di Karma dei The Kolors? La canzone parla di un amore finito e del karma che, prima o poi, gira per tutti.

Dopo il successo di Un ragazzo una ragazza, brano che hanno presentato al Festival di Sanremo 2024, i The Kolors hanno inciso, pochi mesi dopo, Karma. Una canzone che non si allontana troppo dal loro genere, destinata ad essere uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Vediamo il testo e il significato.

Karma dei The Kolors: il significato della canzone

Uscita il 3 maggio 2024, Karma è la canzone dei The Kolors che parla di un amore finito e del partner lasciato che si lecca le ferite. Come suggerisce il titolo, però, il karma ci mette lo zampino.

“Avevo voglia di un po’ d’aria, sono uscito di corsa

Dove ho la testa forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu“.

Quando una relazione finisce c’è sempre una persona che soffre più dell’altra. I ricordi fanno male e si vorrebbe tornare a sorridere nell’immediato. Poi, se il partner è stato particolarmente crudele, si prova anche a immaginare o sognare una specie di rivincita.

“E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te-e-e-e-e-e“.

Il karma gira, un modo di dire o forse no, ma quelle lacrime appaiono come una sorta di riscatto. In merito alla canzone, Stash dei The Kolors ha raccontato: “Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare… suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante! Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura ‘felice’“.

Ecco il video di Karma dei The Kolors:

Karma dei The Kolors: il testo della canzone

Non ho dormito perché pensavo a te

C’è la tua maglia ancora sulla tv

Chissà se il libro che leggevi da me…

Continua per il testo integrale