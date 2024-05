Vi presentiamo una selezione di frasi sulle persone ridicole, da sfoderare all’occorrenza, quando chi vi circonda supera il limite.

Avete mai incontrato sul vostro cammino delle persone ridicole? Ognuna è diversa, ma alcune sanno essere davvero crudeli. Vi proponiamo una selezione di frasi sul tema, utili per riflettere o per sfoderare una perla di saggezza quando mancano le parole.

Frasi pungenti sulle persone ridicole

Purtroppo, nel lungo cammino della vita è facile incontrare persone ridicole. Qualcuno lo è senza saperlo, o magari senza rendersene conto, mentre altri ne sono consapevoli e usano questo lato del loro carattere come un’arma. E’ da questi ultimi che dovete stare lontani il più possibile. Gli altri, ossia coloro che si limitano ad essere bizzarri e non fanno male a quanti li circondano, possono tranquillamente essere perdonati. Vi presentiamo una selezione di frasi sulle persone ridicole:

Dal sublime al ridicolo c’è soltanto un passo. (Napoleone)

C’è sempre qualcosa di ridicolo nei sentimenti di chi non si ama più. (Oscar Wilde)

L’uomo non si accontenta di essere l’animale più stupido del creato; per di più si permette di essere l’unico ridicolo. (Eduardo Torres)

Il ridicolo disonora più del disonore. (François de La Rochefoucauld)

Non si è meno disgustati dal vizio che scioccati dal ridicolo. (J. Sanial Dubay)

Dev’esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo. (Ennio Flaiano)

Ma non avete caldo, così coperti di ridicolo? (Anonimo)

Ridicolo! Ecco la gran parola! ecco la paura alla quale si sacrificano la reputazione passata e la felicità futura. (Alexandre Dumas padre)

Niente ci rende più ridicoli degli sforzi che facciamo per non sembrarlo. (Roberto Gervaso)

Non si può immaginare quanto spirito sia necessario per non essere mai ridicoli. (Nicolas de Chamfort)

Un bel divertimento, la storia… i grandi che si tramutano in ridicoli, e i ridicoli in grandi, una vera storia della relatività. (Henryk Grynberg)

Lo sciocco non sfugge mai al ridicolo: è il suo carattere. Ci si cade talvolta con l’intelligenza, ma ci si libera. (Jean de La Bruyère)

Io parto per strappare una stella al cielo e poi, per paura del ridicolo, mi chino a raccogliere un fiore. (Edmond Rostand)

Chi cerca di parere originale, se non sempre vi riesce, è sicuro per lo meno di riuscire ridicolo. Joseph (Sanial-Dubay)

L’unica cura contro la vanità è il riso, e l’unico difetto ridicolo è la vanità. (Henri Bergson)

Più che il senso del ridicolo, a me uccide il consenso del ridicolo. (Anonimo)

Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo. (Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos)

Non si è mai tanto ridicoli per le qualità che si hanno, quanto per quelle che si fa mostra di avere. (François de La Rochefoucauld)

Il ridicolo è come l’alito cattivo: non lo si nota che nel proprio vicino. (Malcolm De Chazal)

Un uomo al quale il potere dà alla testa è sempre ridicolo. (Henry de Montherlant)

La superbia mescolata con la stupidità è irresistibile nel generare il ridicolo. (Gianfranco Ravasi)

Tutte le passioni ci fanno commettere degli errori; l’amore ci fa commettere le più ridicole. (Francois de La Rochefoucauld)

Più cresciamo e più troviamo ridicolo cosa abbiamo fatto negli anni precedenti. (Anonimo)

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. (William Shakespeare)

Quando le persone ridicole si comportano male e arrecano danni agli altri, specialmente se lo fanno in modo consapevole, non potete fare altro che voltare le spalle e prendere un’altra strada. Anche in questo caso, lo stile crocerossina non è producente. Di seguito, un’altra selezione di frasi ad hoc: