Quali sono le frasi d’amore più belle di William Shakespeare? Diamo uno sguardo alle citazioni e agli aforismi più profondi del poeta.

Poeta e drammaturgo inglese, William Shakespeare è uno dei personaggi più importanti della letteratura mondiale. Ci ha lasciato opere senza tempo, parole e pensieri che non tramonteranno mai. Diamo uno sguardo alle frasi shakespeariane più belle di sempre.

Aforismi Shakespeare: i più belli di sempre

Da Romeo e Giulietta ad Amleto, passando per Sogno di una notte di mezza estate: sono tante le opere che abbiamo ereditato da William Shakespeare. Portate in scena da attori e registi e studiate talvolta controvoglia dai ragazzi, le pagine e pagine che il poeta e drammaturgo inglese ci ha lasciato rappresentano un vero e proprio scrigno da cui attingere all’occorrenza. Non è un caso, infatti, se il web pullula di frasi famose di Shakespeare da cui trarre ispirazione. Di seguito, una selezione delle citazioni più belle di sempre:

Frasi d’amore Shakespeare e aforismi

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (Amleto);

Parla piano, se parli d’amore. (Molto rumore per nulla);

L’amore conforta come il sole dopo la pioggia, ma la lussuria è come la tempesta dopo il sole. (Venere e Adone);

Il miele più dolce diventa stucchevole per la sua eccessiva dolcezza: basta un assaggio per toglierne la voglia. Amatevi dunque moderatamente, l’amore che dura fa così. (Romeo e Giulietta);

Ascolta la mia anima parlare. Nell’istante stesso in cui ti ho vista, il mio cuore ha volato al tuo servizio. (La tempesta);

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. (Romeo e Giulietta);

Il corso di un vero amore non è mai andato liscio. (Sogno di una notte di mezza estate);

L’amore fugge come un’ombra l’amore reale che l’insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l’insegue. (Le allegre comari di Windsor);

Il colpo della morte è come il morso dell’amante: fa male e si desidera. (Antonio e Cleopatra);

L’amore dei giovani non sta nel cuore, ma negli occhi. (Romeo e Giulietta);

L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima. (Sogno di una notte di mezza estate);

L’amore è forse una cosa delicata? Direi piuttosto che sia troppo rude e troppo aspra e infine troppo violenta. E punge come uno spino. (Romeo e Giulietta);

Chi avrebbe potuto trattenersi, avendo un cuore per amare, e in quel cuore il coraggio per far conoscere il suo amore? (Macbeth);

Se la musica è il cibo dell’amore, continuate a suonare. (La dodicesima notte).

Frasi celebri Shakespeare: le parole indimenticabili del poeta

Le frasi d’amore di Shaksperare sono state utilizzate negli anni da tantissime persone. Qualcuno le ha prese in prestito per fare una vera e propria dichiarazione, altri per una promessa di matrimonio e altri ancora solo per il gusto della conquista.

Frasi d’amore Shakespeare

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (Sogno di una notte di mezza estate);

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Amleto),

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (Sogno di una notte di mezza estate);

Con le ali dell’amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all’amore e ciò che amor vuole amore osa. (Romeo e Giulietta);

Ma l’amore è cieco, e gli amanti non possono vedere le scaltre follie che essi stessi commettono. (Il mercante di Venezia);

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (Come vi piace);

Se l’amore è cieco tanto meglio: si accorda con la notte. (Romeo e Giulietta);

L’amore non guarda con gli occhi, ma con la mente e perciò l’alato Cupido viene dipinto cieco. (Sogno di una notte di mezza estate);

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (Romeo e Giulietta);

Per sempre e un giorno. (Come vi piace);

Quando morirà, prendilo e taglialo in piccole stelle, ed egli renderà così bello il volto del cielo, che tutti si innamoreranno della notte. (Romeo e Giulietta);

Ti seguirò, ovunque vai, e farò dell’inferno un paradiso se morirò per mano di chi adoro. (Sogno di una notte di mezza estate);

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. (Tutto è bene quel che finisce bene);

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (Romeo e Giulietta).

