Come si recita il rosario? C’è un ordine preciso da seguire, così come le preghiere da recitare e i misteri. Scopriamo il suo significato.

Si può recitare il rosario per i motivi più disparati: per fede, perché si ha bisogno di un po’ conforto per sé o per i propri affetti o per qualcuno che non è più su questa terra. Qualsiasi sia il motivo, questo momento di raccoglimento si esegue con un ordine ben preciso. Scopriamo i misteri del rosario e quali sono le preghiere da recitare.

Come recitare il rosario: le quattro parti

La recita del rosario è composto di 20 misteri, detti anche decine. Prima del 2002 erano 15, poi per volere di Papa Giovanni Paolo II sono diventati 20. Questo momento di raccoglimento è diviso in 4 parti distinte, ognuna della quali corrisponde ad una corona del rosario, che a sua volta è composta da cinque decine. Si possono pregare anche separatamente, dividendole in diversi momenti della giornata. La recita del santo rosario, quindi, è così suddivisa:

prima parte: cinque Misteri Gaudiosi o Corona con i misteri della gioia;

o Corona con i misteri della gioia; seconda parte: cinque Misteri Luminosi o Corona con i misteri della luce;

o Corona con i misteri della luce; terza parte: cinque Misteri Dolorosi o Corona con i misteri del dolore;

o Corona con i misteri del dolore; quarta parte: cinque Misteri Gloriosi o Corona con i misteri della gloria.

Se si prega una sola corona al giorno, solitamente si recitano i Misteri Gaudiosi il lunedì e il sabato, i Misteri Luminosi il giovedì, i Misteri Dolorosi il martedì e il venerdì e i Misteri Gloriosi il mercoledì e la domenica. Se, invece, si intende recitare il rosario intero in una sola giornata, sia in momenti separati che in un unico momento, si pregano tutte le 20 decine.

Santo rosario: misteri e preghiere

La preghiera del rosario non è composta solo da quattro parti, ma anche da invocazioni diverse. Si inizia dal segno della croce, poi si fa l’invocazione a Dio e si recita un Credo, un Padre nostro, 3 Ave Maria e un Gloria al Padre. Si passa, poi, al santo rosario di oggi, ovvero al mistero della giornata in cui si sta pregando, oppure, se intero, si parte dalla prima parte. Quindi:

Padre Nostro

10 Ave Maria

1 Gloria al Padre

Preghiera di Fatima

Invocazione a Maria Regina della Pace

Salve Regina

Litanie Lauretane

1 Padre Nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria al Padre secondo le intenzioni del Santo Padre e per l’acquisto delle Sante Indulgenze.

Le preghiere devono sempre seguire l’ordine enunciato, comprese quelle iniziali e finali, che possono essere evitate ad ogni decina solo se si fa un rosario intero.

