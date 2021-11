Mercatini di Natale a Firenze nel 2021: le date e il programma completo degli appuntamenti da non perdere nel capoluogo toscano.

Chi lo ha detto che i mercatini di Natale più autentici si trovano solo nel centro Europa o nel Nord Italia? Anche città come Firenze vantano alcuni dei mercatini più affascinanti al mondo, capaci di attrarre ogni anno migliaia e migliaia di appassionati da tutta Italia. Anche perché i mercatini più famosi di Firenze si trovano in una delle zone più amate e della città, una location splendida che poche città al mondo possono vantare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui mercatini di Firenze, dalle date al programma.

Mercatini di Natale Firenze: date e programma 2021

Il più famoso e grande tra i mercatini di Natale di Firenze è quello che si tiene nella splendida cornice di piazza Santa Croce. Un mercatino che è molto più recente rispetto a quelli originali della Germania e della Francia, ma in cui è possibile respirare un’atmosfera autentica e in tutto e per tutto simile a quella dei mercatini più famosi in Europa. Non a caso, in passato era gemellato con il mercatino di Heidelberg.

Creato con delle strutture in legno che ricordano le tipiche casette, gli chalet dell’Alto Adige e della Germania, il mercatino è un vero e proprio villaggio che propone regali fatti a mano, decorazioni, candele, ceramiche, vestiti e qualunque altra cosa possa essere adatta a festeggiare al meglio il Natale. E ovviamente non potrebbe essere un vero mercatino di Natale senza un angolo destinato al vin brulè e alle specialità natalizie e alle leccornie tipiche della Toscana e dell’Italia intera!

L’appuntamento è in piazza Santa Croce dal 20 novembre al 19 dicembre, orario d’apertura alle 10, chiusura invece alle 22. Tra eventi musicali, artigianato ed enogastronimia, c’è davvero tutto per respirare appieno la tipica atmosfera del Natale. Non mancare: sono disponibili anche parcheggi comodi nelle vicinanze!

Gli altri mercatini di Natale di Firenze e dintorni

Quelli di piazza Santa Croce sono i più importanti mercatini di Natale di Firenze 2021. Ma sia in città che nei dintorni è possibile vivere l’atmosfera natalizia al meglio. Ad esempio l’albero di Natale acceso in piazza del Duomo l’8 dicembre. E poi il Florence Winter Park al Tuscany Hall per potersi cimentare con il pattinaggio sul ghiaccio, lo snow tubing e lo sci alpino pur rimanendo in città. Infine, non si può dimenticare la Fieruncola dell’Immacolata, una fiera dedicata alle associazioni locali di volontariato. Un evento che permette di assaporare sapori, profumi e colori tipici della Toscana.

Non lontano da Firenze, a circa una trentina di chilometri, puoi poi avventurarti in Empoli Città del Natale 2021, il bellissimo mercatino di Natale della cittadina in provincia di Firenze, con apertura il 13 novembre e chiusura il 16 gennaio 2022. Se puoi spingerti anche più lontano, un altro appuntamento da non perdere potrebbe essere quello del Villaggio Tirolese di piazza Grande ad Arezzo, uno dei più suggestivi villaggi di Natale del centro Italia. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale. Insomma, non hai che l’imbarazzo della scelta. Se Firenze è però troppo lontana e preferisci rimanere nel Nord Italia, non perderti i tipici mercatini di Milano!

