Mercatini di Natale a Milano nel 2021: tutte le informazioni da conoscere, dalle date al programma completo degli eventi nella città della moda.

Milano non è solo lavoro, moda, cultura, sport, enogastronomia e spettacolo. Milano è anche Natale. Non tutti lo sanno, ma anche la metropoli lombarda nel periodo più magico dell’anno si trasforma, si riempie di colori e luci grazie anche ai famosi mercatini di Natale di Milano. I più celebri sono quelli in piazza del Duomo, ma di eventi a tema natalizio nella città meneghina ne potrai trovare davvero moltissimi! Ecco tutte le informazioni da conoscere per poter programmare la propria gita milanese con un unico obiettivo: assaporare il Natale in maniera unica.

Mercatini di Natale al Duomo di Milano

Il mercatino di Natale più grande del capoluogo lombardo, con i suoi 60 e oltre chalet che vendono oggetti tradizionali, artigianato, decorazioni, calze e anche tante prelibatezze, è quello che si svolge in piazza Duomo. Perfetto per una passeggiata nel cuore della città, è arricchito anche da arte e dolciumi provenienti da tante altre località italiane. In un certo senso, è il mercato natalizio per antonomasia del nostro paese.

La data di apertura per il 2021 è il 26 novembre, con chiusura prevista il 6 gennaio 2022, nel giorno dell’Epifania. L’orario è continuato, dalle 9 alle 21. Oltre alle bancarelle, sarà possibile godere durante il mercatino anche di eventi musicali, laboratori e tante attività per grandi e piccini. Insomma, tutto il necessario per renderli tra i mercatini di Natale più belli d’Italia.

Gli altri mercatini di Natale a Milano nel 2021

Non solo quello di piazza Duomo. In tutta la città si potrà vivere il Natale anche attraverso altri grandi eventi. Durante i giorni del ponte dell’Immacolata si potrà ad esempio partecipare al più grande mercatino della città, la Fiera Oh Bej! Oh Bej!, tradizionale appuntamento della festa di Sant’Ambrogio, patrono della città. L’appuntamento è davanti al Castello Sforzesco dal 4 all’8 dicembre 2021 dalle 9 alle 21.

Non proprio un mercatino, ma un altro grande evento legato al Natale nella città di Milano è il Villaggio delle Meraviglie, dal 14 novembre al 6 gennaio 2022 dalle 10 alle 21 presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Qui puoi trovare una pista di pattinaggio al coperto, la casa di Babbo Natale, concerti, cinema 5D e tanto altro.

Mercatini di Natale vicino Milano

Qualora avessi voglia di spostarti, potresti poi puntare ai mercatini di Natale organizzati nel resto della Lombardia, non lontano di Milano. A Bergamo dal 20 novembre al 26 dicembre dalle 9.30 alle 19.30 saranno visitabili dagli ospiti i mercatini del Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini.

Dal 27 novembre al 6 gennaio a Como sarà invece di scena la Città dei Balocchi, un evento che prevede non solo il Mercatino di Natale, ma anche un show di luci magiche e tanti altri appuntamenti imperdibli. Come imperdibile sarà dal 28 nnovembre Atmosfere di Natale, in piazza Garibaldi a Crema, un mercatino artigianale arricchito da moltissime bancarelle.

Altri appuntamenti importanti saranno quelli di Mantova, con il Mercatino in piazza Virgiliana, previsto il 27 e 28 novembre e poi ancora dal 4 al 12 dicembre, il 18 e il 19 dicembre, il 24, 25 e 26 dicembre per il gran finale. A Monza invece dal 27 novembre al 6 gennaio arriveranno i tradizionali mercatini, con la casa di Babbo Natale e un’area dedicata ai migliori artigiani.