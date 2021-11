Sei stanca di dover girare con il powerbank nella borsa oppure controllare compulsivamente la percentuale di ricarica del cellulare per evitare che sia scarico mentre sei fuori di casa?

Finalmente esiste un modo per far durare più a lungo la batteria e utilizzare il tuo smartphone in tutta tranquillità!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Lo sai che lasciare il telefono in carica tutta la notte danneggia gravemente la batteria del telefono? Questo fa diminuire anche la vita utile del dispositivo costringendo le persone a cambiare periodicamente batteria oppure cellulare.

Eppure, la maggior parte delle persone lasciano il proprio smartphone in carica per tutta la notte, ignorando quanto questa abitudine sia dannosa per la vita della batteria.

Quanto è snervante trovarsi fuori casa con il telefono praticamente inutilizzabile?

Sei costretta allora ad arrangiarti e arrivare alla fine della giornata con il cellulare spento oppure, entrare nella setta dei powerbank.

Ecco, allora, una piccola soluzione che può venirti in aiuto per risolvere il problema:

Esiste un modo per trovare il telefono al 100% la mattina senza tenerlo in carica tutta la notte?

Si tratta di Witty (clicca qui per scoprirlo), una novità coloratissima e 100% made in Italy che salva la vita di qualsiasi dispositivo elettronico munito di batteria, di cui ne hanno già parlato il Tg3 in un servizio dedicato ed altri importanti enti di informazione.

Immagina di poter avere a disposizione durante la notte un interruttore automatico che interrompe da solo il passaggio di energia elettrica che permette di alimentare il cellulare.

E quest’interruttore, magari, è anche talmente intelligente da capire anche di interromperla solo quando il cellulare è arrivato al 100%, proprio come se ci fosse qualcuno lì a staccare manualmente il cavo quando il dispositivo è completamente carico.

Impossibile? Assolutamente no grazie a Witty!

Quello di cui vi parliamo è un interruttore di energia elettrica che ha la forma simile a una pennetta USB e che si inserisce tra il caricabatterie e il cavo di alimentazione.

Quando si preme il pulsante per attivare Witty, la ricarica del cellulare, o di qualsiasi altro dispositivo elettronico che possiede alimentatori con porta USB di tipo A o di tipo C, come Tablet, Auricolari Bluetooth, Speaker o Smartwatch, viene controllata direttamente da questo plug-in intelligente.

Witty, attraverso l’innovativa tecnologia ASO, sviluppata nei laboratori dell’Università di Roma, La Sapienza, ha la capacità di capire quando il dispositivo raggiunge il 100% di carica perché è quello il momento in cui si raggiunge la massima tensione di alimentazione e di interrompere l’alimentazione. In questo modo nel corso del tempo si raddoppierà la vita della batteria del proprio device!

E voi, intanto, potrete dormire sonni tranquilli.

Come si usa?

Posiziona Witty tra il caricabatterie e il cavo dell’alimentatore Inserisci il caricabatterie in corrente Attacca il cellulare all’alimentatore Premi il pulsante per azionare Witty Dormi sonni tranquilli e goditi il giorno dopo la carica del tuo cellulare che dura per tutto il giorno!

Qual è il tuo mood?

Witty è intelligente ma anche molto divertente: scegli il colore che più si addice alla tua personalità! Attualmente puoi scegliere tra le colorazioni arancione (edizione limitata), nero e turchese.

L’azienda periodicamente lancia nuove colorazioni in limited edition che fanno davvero impazzire!

Perché scegliere Witty

In primis perché parliamo di un prodotto progettato, brevettato e realizzato in Italia da tre giovani ingegneri romani che attualmente sono anche i proprietari di una startup che porta lo stesso nome del prodotto: Witty Srls.

Inoltre, perché è amico dell’ambiente ed è prodotto con plastica 100% riciclata.

Vogliamo parlare del fatto che autoalimentandosi è praticamente indistruttibile? Comprato una volta, non sarà più necessario acquistarlo in futuro se lo saprai maneggiare con cura.

Altra iniziativa interessante della Startup è quella di piantare un albero per ogni prodotto acquistato. Quindi, il cliente, insieme all’e-mail di ringraziamento per l’acquisto effettuato, riceverà anche un’e-mail con i dettagli del proprio albero.

Si tratta di un prodotto colorato, giovane e dall’utilizzo davvero intuitivo che permette di evitare sprechi e seccature legate allo scaricamento precoce del cellulare.

Un modo davvero utile per caricare con intelligenza la batteria e allungare l’autonomia giornaliera: non dovrai più preoccuparti di usare poco il cellulare o di controllare compulsivamente a che percentuale è la batteria.