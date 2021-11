Videochiamate su Telegram: tutto quello che devi sapere sulle chiamate in video attraverso l’app, sia tra due persone che di gruppo.

Telegram fa videochiamate? Quante volte te lo sarai chiesto prima di scaricarti l’app. Solitamente si parla infatti della nota applicazione di messaggistica istantanea per un’altra qualità, come la presenza dei canali, molto amati anche dalle aziende. Ma da qualche anno ormai anche le videochiamate su Telegram sono una garanzia. E non solo quelle face to face. Andiamo a scoprire tutto quello che bisogna sapere sulle videochiamate su Telegram.

Come fare videochiamate su Telegram

Non sempre ci si può limitare alle conversazioni telefoniche. Sempre più spesso, specialmente da quando è scoppiata la pandemia da Covid, preferiamo utilizzare le videochiamate per sentirci più vicini ai nostri cari, o anche per delle riunioni rapide con i colleghi. Tra le tante applicazioni che offrono queste opzioni c’è anche Telegram. Scopriamo insieme come funzionano nel dettaglio.

like cuore smartphone

Con Telegram fare videochiamate con Android è davvero semplicissimo. La prima cosa da fare è aprire l’applicazione sul proprio smartphone o tablet. Cerca quindi il contatto con cui vuoi avere una conversazione in video e premi sul suo nome, oppure apri la chat. A questo punto, tocca il nome del contatto in alto e clicca su avvia una videochiamata. Lo stesso processo si può utilizzare anche per avviare una videochiamata se si utilizza un iPhone o un iPad. E se invece volessimo farne una attraverso Telegram Web o Telegram desktop?

Videochiamata di lavoro

Videochiamate Telegram su desktop, quindi da computer, non è molto più difficile che da mobile. Per prima cosa apri Telegram per Windows o Mac. Cerca il contatto che vuoi videochiamare o apri e cliccaci sopra. Anche in questo caso tocca sul nome del contatto e clicca il simbolo della videocamera per avviare la videochiamata. E il gioco è fatto! Magari assicurati che la webcam sia però accesa, altrimenti non potrai mostrarti al tuo interlocutore.

Telegram, videochiamate di gruppo: come si fanno?

Dal 2020 in poi, complice la pandemia da Covid, Telegram si è messa al lavoro per implementare rapidamente l’opzione che permette di effettuare videochiamate di gruppo. Anche in questo caso è molto semplice avviarne una. Basta entrare in un gruppo, aviare una chat vocale e cliccare sull’icona della videocamera. Ti starai chiedendo a questo punto con le videochiamate Telegram quante persone possano essere coinvolte. La risposta potrebbe sorprenderti. Attualmente la parte video delle chiamate può comprendere fino a 30 persone, mentre i partecipanti audio sono addirittura illimitati. Tra l’altro un limite, quello delle trenta persone, che Telegram ha promesso verrà ampliato nel corso dei prossimi mesi.

Disponibili anche per tablet e computer, le videochiamate di gruppo sono arricchite da una serie di opzioni che le rendono spesso preferibili rispetto a quelle della concorrenza. A desempio la soppressione del rumore per un audio nitido. Inoltre, nelle versioni desktop le chiamate potranno essere tenute in una finestra separata, per permettere di scrivere e parlare senza dover per forza ridurre una delle due chat. Insomma, si tratta di una funzionalità altamente valida. Non ti resta che provarla per innamorartene.

Di seguito un video per scoprire tutti i segreti sulle videochiamate Telegram: