Chi visita il mio profilo Telegram? Vediamo se c’è un modo per scoprire chi sbircia il nostro account e se è possibile diventare invisibile.

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea molto simile a Whatsapp, che negli ultimi tempi sta riscuotendo un grande successo. Il merito, ovviamente, è dei frequenti social down del collega ‘verde’. E’ possibile scoprire chi visita il mio profilo Telegram? Scopriamo cosa dice la normativa in merito.

Chi visita il mio profilo Telegram?

Grazie ai frequenti malfunzionamenti di Whatsapp, Telegram sta avendo sempre maggiore diffusione. Per quanti non lo sapessero, è un’applicazione di messaggistica istantanea del tutto gratuita, che consente di inviare testi, foto, video e documenti. Non solo, offre la possibilità di creare gruppi fino a 200.000 componenti. A differenza di Whatsapp, su Telegram si può creare un account sia con il proprio nome che con un nickname, nascondendo anche il numero di telefono. Questo significa che vi potreste ritrovare a chattare con uno dei contatti della vostra rubrica senza sapere il suo nome e viceversa. Come rendersi invisibili su Telegram? Basta entrare nella sezione Impostazioni e seguire la procedura. Inoltre, l’app consente anche di creare chat segrete e inserire codici di blocco per evitare che qualcuno spii le vostre conversazioni.

Chiarito ciò, cerchiamo di rispondere alla domanda da milioni di dollari: posso vedere chi visita il mio profilo Telegram? Se per vedere intendete scoprire se una persona guarda il vostro profilo, la risposta è no. D’altronde, anche su Whatsapp, a meno che un contatto sbirci il vostro Stato, è impossibile capire se qualcuno ha dato uno sguardo al vostro profilo. In parole povere: non accadrà mai ciò che avviene su Linkedin. Se, invece, volete ‘entrare’ nell’app di un’altra persona per investigare sui suoi contatti – vedi moglie che pensa di essere tradita dal marito – è possibile, ma illegale. Ci sono applicazioni che consentono di utilizzare Telegram di un dato numero di cellulare da un altro dispositivo, ma sono indicate soprattutto per i genitori che vogliono proteggere i figli da contenuti inappropriati.

Come cercare persone su Telegram?

Come già sottolineato, per cercare delle persone su Telegram è necessario che le stesse siano tra i tuoi contatti in rubrica e abbiano installato l’applicazione. Se, invece, non avete il numero, ma conoscete l’username potete comunque cercarlo e iniziare a chattare. Ovviamente, il nickname deve essere pubblico. Idem per la sezione Persone vicine, che consente di trovare contatti grazie alla localizzazione solo se attivata.