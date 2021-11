Qual è il significato di 4L? Da dove nasce? Ecco tutto quello che bisogna sapere a proposito della nuova espressione.

La musica trap è uno dei canali di espressione maggiormente adottati dalle nuove generazioni. Ha preso sempre più piede, pure nei confini italiani, tanto che ormai si sprecano i nomi degli artisti in cima alle classifiche commerciali catalogati sotto tale corrente artistica. Tra i pregi riconosciuti, la capacità di mantenere il linguaggio fresco, adatto a un target giovane. E talvolta in grado di dettare i tempi, ovvero in grado di consentire a un particolare termine di diffondersi tra il grande pubblico. In tal senso, un esempio lampante è costituito dalla parola 4L, già parecchio diffuso in Inghilterra prima di essere importato in Italia. Ecco allora qual è il significato esatto e da dove nasce.

Origine: dall’inglese “for life”.

dall’inglese “for life”. Dove viene usato: come abbreviazione di “per sempre / per tutta la vita”.

come abbreviazione di “per sempre / per tutta la vita”. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di 4L

Gli FSK hanno dedicato un intero brano a tale espressione, ma non si sono inventati nulla di particolarmente originale, non avendo affatto origini italiane. A onor del vero, pure nel contesto dei videogiochi trovava già ricorso; letteralmente sta per “for life”, poiché nella lingua inglese la pronuncia di four, quattro, è parecchio simile a quello della parola for, per. Un gioco di assonanza che ha condotto alla creazione di un termine per esprimere rapidamente il concetto “per sempre / per tutta la vita”.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

amicizia ragazze

Manco a dirlo, l’uso è prerogativa del linguaggio scritto e informale: uno scambio di messaggi su WhatsApp, un intervento sui forum e così via. Nella scena rap italiana si contano ben due pezzi che portano 4L come titolo, entrambi recenti: uno targato FSK, l’altro Dark Polo Gang (quest’ultima in collaborazione con Mambolosco).

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“La nostra amicizia è 4L. Non lo dimenticare!”.

“La mia tipa dice che sono 4L”.