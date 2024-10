Lenny Kravitz torna in Italia: ecco le date e come acquistare i biglietti in anteprima

Come acquistare in anteprima i biglietti per i concerti in Italia di Lenny Kravitz? Ecco le date e la procedura da seguire.

Anche nel 2025, Lenny Kravitz si concederà ai fan italiani con due concerti che passeranno alla storia. Per non perdere la possibilità di assistere dal vivo a uno dei suoi spettacoli, è consigliato acquistare i biglietti in anteprima. Vediamo come fare, qual è la procedura da seguire e le regole da rispettare.

Lenny Kravitz: come acquistare i biglietti in anteprima

Il Blue Electric Light Tour 2025 di Lenny Kravitz fa tappa in Italia. Dopo le date nostrane dell’estate 2024 – Lucca, Perugia e Lido di Camaiore, tutte sold out – l’artista torna nel Belpaese con due serate che passeranno alla storia. La prima, il 31 marzo, presso l’Unipol Arena di Bologna, e la seconda, l’1 aprile, al Forum di Assago di Milano. Se non volete perdervi uno dei due appuntamenti, è consigliato acquistare i biglietti in anteprima.

Da mercoledì 23 ottobre alle ore 10:00 fino alle 23:59 di giovedì 24 ottobre, i fan più veloci potranno accedere all’acquisto esclusivo tramite il sito di Virgin Radio. E’ necessario registrarsi o, se già in possesso di account e password, effettuare il login al sito www.virginradio.it.

A questo punto, nello spazio dedicato alla prevendita dei concerti di Lenny Kravitz si deve fare la richiesta per un codice alfanumerico. Con quest’ultimo si ottiene un link diretto che consente di comprare i biglietti per assistere ad uno dei due concerti.

Lenny Kravitz: regole per l’acquisto dei biglietti

Per acquistare in anteprima i biglietti per i concerti italiani di Lenny Kravitz bisogna rispettare alcune regole. Ogni utente registrato su Virgin Radio può comprare al massimo quattro ticket per la stessa data. Come prevede la normativa relativa agli spettacoli, musicali e non, ogni biglietto è nominativo. Pertanto, è bene essere in possesso dei nominativi al momento dell’acquisto.

Ricordate che il cambio nominativo è possibile, ma solo fino a 15 giorni lavorativi prima della data del concerto. Il giorno della manifestazione, oltre al ticket d’accesso, verrà richiesto anche un documento d’identità in corso di validità.