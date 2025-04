Belen in topless in piscina fa il boom di commenti: “Il sogno”

Primo caldo e primi “bollori” anche sui social: protagonista Belen Rodriguez che ha pubblicato una foto/clip in piscina davvero strepitosa.

L’abbiamo vista accanto ad Antonino Spinalbese in queste ultime ore, cosa che ha riacceso diversi rumors. Adesso, invece, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé sui social, per via di uno scatto che ha letteralmente infiammato Instagram. La showgirl argentina ha pubblicato una foto in cui ha posato pratica in topless a bordo piscina…

Belen: i rumors sull’amore

Il nome di Belen Rodriguez, si sa, ogni volta che accade qualcosa fa discutere. I rumors sulla sua vita professionale sono tanti mentre quelli relativi alla vita privata, onestamente, manco li contiamo più. Di recente, l’argentina ha fatto sospettare di essere tornata ad essere fidanzata. Su questo, però, non sono arrivate conferme.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Diverso, invece, per quanto concerne la vicinanza con i padri dei suoi figli. In particolare, nelle ultime ore, infatti, la showgirl si è mostrata con Antonino Spinalbese dando modo di vedere che il rapporto tra loro, anche per il bene di Luna Marì, sia assolutamente ottimale, come giusto che sia per loro ma anche per la piccola.

Lo scatto in topless e le reazioni

A far parlare, però, proprio adesso, ci ha pensato una foto dell’argentina che nulla ha a che fare con le voci a livello sentimentale. La showgirl ha pubblicato, infatti, uno scatto in cui ha posato in topless a bordo piscina, avvolta dalla luce calda del sole e immersa nella quiete di un paesaggio estivo. A completare il post, una frase che racchiude tutto il suo desiderio di libertà e spensieratezza: “Il sogno di un’estate che vorrei non finisse mai”.

In pochi minuti, il post ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e centinaia di commenti. I fan si sono scatenati con complimenti e parole d’affetto: “Sei un sogno!”, “L’estate in una foto”, “Sensuale ma sempre elegante”, sono solo alcuni dei messaggi apparsi sotto la foto dove, va detto, non sono mancate, però, anche le critiche degli haters.

Belen si è fatta vedere in tutta la sua bellezza, con il corpo lucente sotto i raggi del sole e uno sguardo fiero, quasi malinconico. La sua posa ha trasmesso grande sensualità, ma anche un profondo senso di pace e connessione con la natura che la circonda.