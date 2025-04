Belen e Antonino Spinalbese di nuovo complici e sempre più vicini: carezze e sorrisi tra i due ex fanno sognare i fan.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tornano a far sognare i fan. Dopo un periodo turbolento, caratterizzato da frecciatine sui social e distanze evidenti, i due ex sembrano aver ritrovato un rapporto sereno e disteso. Nelle ultime settimane i due erano stati visti insieme mentre accompagnavano la figlia Luna Marì al parco, ma quella non è stato l’unico incontro. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Gente li ritraggono insieme in un clima di grande complicità, tra sorrisi e gesti affettuosi che lasciano spazio a molte interpretazioni. Ma scopriamo gli ultimi aggiornamenti.

Belen e Antonino Spinalbese: cena in compagnia e un momento solo per loro

La serata immortalata dai paparazzi è iniziata con una cena in compagnia della figlia Luna Marì e dell’amica di Belen, Patrizia Griffini, meglio conosciuta come “la Pettinose”.

Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione è il momento successivo: Belen e Antonino rimasti soli, intenti a chiacchierare con leggerezza, tra risate e tocchi affettuosi.

La showgirl argentina, in particolare, sembra cercare il contatto con il suo ex compagno, sfiorandogli la spalla e la schiena, segno di un legame che non si è mai spezzato del tutto.

Un’amicizia sincera o un ritorno di fiamma

Da tempo non li si vedeva così sereni insieme. La loro storia d’amore è finita, ma il legame creato dalla nascita di Luna Marì li unisce per sempre.

Entrambi hanno vissuto nuove relazioni e affrontato delusioni sentimentali, ma oggi appaiono più in sintonia che mai.

Che sia solo affetto sincero o il preludio a qualcosa di più? I fan sperano in un ritorno di fiamma, ma per ora, ciò che è certo è che tra Belen e Antonino il gelo è definitivamente sciolto.