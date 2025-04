Veronica Berti svela dettagli inediti su Andrea Bocelli: “Vivo per miracolo, ha una schiera di angeli custodi”.

Andrea Bocelli, uno dei tenori più amati al mondo, è “Vivo per miracolo“. A rivelarlo è sua moglie, Veronica Berti, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La donna ha raccontato episodi inediti della loro vita di coppia, svelando la determinazione e il carattere competitivo del marito. “Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno ma una schiera” ha dichiarato. Ma scopriamo tutti i dettagli delle rivelazioni fatte dalla moglie del tenore.

Un matrimonio speciale: “Siamo come Sandra e Raimondo”

Veronica Berti e Andrea Bocelli sono legati da quasi 25 anni e conducono una vita semplice quando non sono in tour.

La donna ha paragonato il loro rapporto alla celebre coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. “Reputo quello di Andrea e mio il matrimonio più veloce della storia, perché noi viviamo insieme dal giorno che ci siamo conosciuti” ha raccontato.

Andrea Bocelli

“Lavoriamo insieme e lo rincorro per avere risposte che non mi dà” ha scherzato, raccontando la loro quotidianità.

La competitività di Andrea Bocelli e il legame con la figlia Virginia

La coppia ha una figlia, Virginia, di 13 anni, che sembra aver ereditato la determinazione del padre. “È una testa di coccio, non le piace perdere” ha detto la Berti, spiegando che la competitività di Bocelli è sempre stata una caratteristica distintiva.

Sin da giovane, il tenore ha affrontato le difficoltà con coraggio, dimostrando agli altri – e a sé stesso – il proprio valore.

“Devi avere una voglia di emergere che ti viene anche dalle cose che hai vissuto nella vita. Da ragazzino, se gli altri bambini si buttavano nelle onde lui doveva buttarsi dalla scogliera per dimostrare agli altri che valeva” racconta.

Poi ha aggiunto: “È vivo per miracolo, glielo dico io. Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno ma una schiera“.