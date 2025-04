Greta Scarano incinta? Il pancino sospetto alla presentazione di Vita da grandi fa sorgere dubbi tra i fan.

Greta Scarano sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera con il debutto alla regia di Vita da grandi, il film che vede protagonista Matilda De Angelis. Tuttavia, nelle ultime apparizioni pubbliche, l’attenzione dei fan e dei media si è concentrata su un altro dettaglio: un pancino sospetto che lascia ipotizzare una possibile gravidanza.

Durante la presentazione del film e in occasione del Bifest, l’attrice e regista ha indossato abiti larghi nel tentativo di nascondere le forme, ma alcuni scatti e video non lasciano dubbi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Greta Scarano e Sydney Sibilia: in arrivo il primo figlio

Greta Scarano è legata sentimentalmente al regista Sydney Sibilia, noto per la saga Smetto quando voglio, in cui la Scarano ha recitato. I due fanno coppia fissa da circa cinque anni, ma finora non avevano mai parlato pubblicamente di progetti di famiglia.

Se la gravidanza fosse confermata, questo sarebbe il primo figlio per la coppia. L’attrice, tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, probabilmente per non distogliere l’attenzione dal suo film.

Secondo alcune indiscrezioni, la Scarano sarebbe già al quinto o sesto mese di gravidanza, come sembra da questo video.

Vita da grandi: il debutto alla regia di Greta Scarano

Oltre ai rumors sulla sua vita privata, Greta Scarano è protagonista di una svolta professionale con il suo primo film da regista, Vita da grandi. La pellicola racconta la storia di una ragazza che cerca di rendere famoso il fratello autistico, affrontando tematiche legate all’inclusività e alla disabilità.

Il film ha già ricevuto consensi al Bifest e sarà disponibile nei cinema dall’8 aprile. Magari, dopo l’uscita ufficiale, l’attrice e regista deciderà di condividere con i fan la lieta notizia che tutti stanno aspettando.