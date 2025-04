Ecco come partecipare come pubblico a La volta buona, il programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Uno dei programmi più seguiti in TV nella fascia oraria pomeridiana è, guardando i dati di ascolto, La volta buona. Il programma è condotto da Caterina Balivo e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.05 alle 16 dal settembre del 2023 e ha preso il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In ogni puntata sono presenti in studio vari ospiti ma c’è anche il pubblico che assiste in diretta e dal vivo alle varie puntate che sono trasmesse in diretta. Se anche voi volete partecipare come pubblico a La volta buona siete nel posto giusto: vediamo adesso come fare.

La volta buona: come partecipare come pubblico

Per inviare la vostra candidatura per partecipare come pubblico a La volta buona non dovete fare altro che mandare una mail all’indirizzo [email protected]. All’interno del corpo della mail dovrete inserire i vostri dati (come nome e cognome), raccontare in breve chi siete e quando vorreste partecipare come pubblico.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Lasciate anche i vostri contatti in modo che dalla redazione de La volta buona possano ricontattavi nel caso in cui foste scelti per partecipare come pubblico a una puntata del programma. Vi ricordiamo che per partecipare come pubblico a La volta buona (ma anche a la maggior parte degli altri programmi televisivi) è necessario essere maggiorenni.

Ricordiamo che tutte le puntate di La volta buona sono registrate allo studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Roma (si trova in via Teulada 66). Nel caso in cui foste selezionati per partecipare come pubblico a una o più puntate, dovrete presentarvi presso gli studi minuti di carta d’identità valida in modo che possiate essere riconosciuti.