Ultimatum alla Terra: cast, trama, location, curiosità e trailer del film con Keanu Reeves

Se amate Keanu Reeves non potete assolutamente perdervi il film Ultimatum alla Terra: ecco cast, trama, location, curiosità e trailer.

Quanti adorano i film di fantascienza non possono assolutamente evitare di vedere Ultimatum alla Terra. Una pellicola catastrofica, ma che offre diversi spunti di riflessione, oggi come non mai. Scopriamo la trama, il cast e tutte le curiosità su The Day the Earth Stood Still.

Ultimatum alla Terra: trama, cast e trailer del film

Uscito nel 2008 con la regia di Scott Derrickson, Ultimatum alla Terra è il remake del famoso film di Robert Wise del 1951. Pur avendo come protagonista uno degli attori più amati al mondo, Keanu Reeves, la pellicola risulta un po’ meno suggestiva. La trama ruota attorno a un alieno, Klaatu, che arriva a Central Park a bordo della sua navicella per dare uno scossone agli uomini ed evitare loro l’estinzione di massa.

Atterrato a New York, però, Klaatu scatena il panico, tanto che un militare finisce per sparargli addosso. Immediatamente soccorso e portato in ospedale, l’alieno guarisce velocemente e chiede inutilmente di poter avere un contatto diretto con l’ONU. Ignorato da tutti, decide di avvicinarsi alla scienziata Helen Benson e di raccontarle il motivo della sua venuta: la razza umana è stata giudicata colpevole di aver avvicinato la Terra alla distruzione e adesso rischia l’estinzione.

Klaatu ed Helen riusciranno a salvare la Terra e gli esseri umani? Il cast di Ultimatum alla Terra promette bene. Otre al già citato Keanu Reeves che veste i panni dell’alieno abbiamo: Jennifer Connelly (Helen Benson), Jon Hamm (dott. Granier), Jaden Smith (Jacob), John Cleese (dott. Barnhardt), Kathy Bates (segretario di Stato), James Hong (sig. Wu), Aaron Douglas (serg. Winter), Roger R.Cross (gen. Quinn) ed Hiro Kanagawa (dott. Ikegawa).

Ecco il trailer di Ultimatum alla Terra:

Ultimatum alla Terra: location e curiosità

Le riprese di Ultimatum alla Terra, durate poco più di tre mesi, si sono svolte principalmente i Vancouver Film Studios. Il film, il cui titolo originale è The Day the Earth Stood Still, ha una durata di 103 minuti e la visione è consigliata solo dai 13 anni in su. Anche se la critica è apparsa equamente divisa nei giudizi, la pellicola ha registrato incassi degni di nota: più di 233 milioni di dollari a livello mondiale.